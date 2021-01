(Glendale, Arizona) Shane Doan effectue un retour avec les Coyotes de l’Arizona.

Associated Press

Les Coyotes ont annoncé que celui qui a longtemps été le capitaine de l’équipe a été embauché comme responsable du développement hockey.

Doan servira de conseiller stratégique au propriétaire Alex Meruelo et au directeur général Bill Armstrong, apportant son aide aux départements des affaires et des opérations hockey.

« Shane Doan est une légende des Coyotes, a affirmé le président et chef de la direction des Coyotes, Xavier Gutierrez, dans un communiqué. Au cours des 25 dernières années, Shane a été un ambassadeur incroyable de notre concession et a représenté les Coyotes avec dignité et classe. Il est aimé de nos amateurs et nous sommes ravis qu’il soit de retour chez lui. »

Doan a passé ses 21 saisons dans la LNH avec les Coyotes, en commençant par la dernière saison de l’équipe à Winnipeg avant de déménager dans le désert en 1996. Il a été le capitaine des Coyotes les 13 dernières années de sa carrière avant de prendre sa retraite après la saison 2016-17.

Deux fois nommé au sein de l’équipe d’étoiles de la LNH, Doan détient de nombreux records d’équipe, y compris les matchs joués, les buts, les passes et les points. Son chandail no 19 a été retiré par l’équipe en 2019.

« Je suis très excité et reconnaissant d’obtenir cette opportunité, a révélé Doan. Je suis extrêmement fier d’avoir joué toute ma carrière pour les Coyotes et tout ce que je veux, c’est que cette concession ait du succès sur la glace et à l’extérieur. »