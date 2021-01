Quelle équipe gagnera la Coupe Stanley ? Quels joueurs s’illustreront au point de remporter de précieux trophées individuels ? Prédictions.

Mathias Brunet

La Presse

Richard Labbé

La Presse

Guillaume Lefrançois

La Presse

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Alexandre Pratt

La Presse

Mathias Brunet

La Coupe Stanley

Avalanche du Colorado

L’Avalanche a déjà une formation redoutable et accueillera le meilleur défenseur junior au monde, Bowen Byram.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nathan MacKinnon

Le trophée Hart

Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado

MacKinnon remportera le trophée Hart pour la première fois de sa carrière. La présence d’extraordinaires jeunes défenseurs offensifs lui permettra de se mettre encore davantage en valeur.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cale Makar

Le trophée Norris

Cale Makar, Avalanche du Colorado

À 21 ans seulement, Makar mettra la main sur le trophée Norris. À sa première saison complète, il a amassé 50 points en 57 matchs.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Carey Price

Le trophée Vézina

Carey Price, Canadien de Montréal

Price sera mieux reposé grâce à la présence de Jake Allen, il disposera d’une meilleure défense et il présentera des statistiques lui permettant de gagner ce trophée à nouveau.

PHOTO TIRÉE DE WIKIPÉDIA Kirill Kaprisov

Le trophée Calder

Kirill Kaprisov, Wild du Minnesota

Attendu depuis quelques saisons au Minnesota, Kaprisov sera le Panarin de la saison 2021. L’attaquant de 23 ans a amassé 62 points, dont 33 buts, en 57 matchs dans la KHL l’an dernier.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Auston Matthews

Le trophée Maurice-Richard

Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto

Bien entouré en supériorité numérique par Mitch Marner, John Tavares et Morgan Rielly, Matthews sera le meilleur buteur cette année. Il en a marqué 47, à un but des meneurs, l’an dernier.

Richard Labbé

PHOTO PERRY NELSON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Le Lightning, champion en titre de la Coupe Stanley

La Coupe Stanley

Lightning de Tampa Bay Jusqu’à preuve du contraire, le Lightning est l’équipe la plus talentueuse de la LNH.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nathan MacKinnon

Le trophée Hart

Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado

À 25 ans, il est en position pour connaître la meilleure saison de sa déjà très excellente carrière.

PHOTO TIRÉE DE NHL.COM John Carlson

Le trophée Norris

John Carlson, Capitals de Washington

Il est passé bien proche la saison dernière et il ne ratera pas son coup cette fois-ci.

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Andrei Vasilevskiy

Le trophée Vézina

Andrei Vasilevskiy, Lightning de Tampa Bay

Le gagnant d’il y a deux ans qui devrait connaître une autre solide saison devant un club imposant.

PHOTO PETER POWER, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Alexis Lafrenière

Le trophée Calder

Alexis Lafrenière, Rangers de New York

Ça ne sert à rien d’en rajouter et on peut tout de suite lui envoyer le trophée par la poste.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Alex Ovechkin

Le trophée Maurice-Richard

Alex Ovechkin, Capitals de Washington

Ça ne dérange pas si Ovechkin a 35 ans, il demeure le franc-tireur le plus dangereux du hockey.

Guillaume Lefrançois

PHOTO PERRY NELSON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS L’Avalanche du Colorado représente une équipe redoutable.

La Coupe Stanley

Avalanche du Colorado

À ce point-ci, c’est presque démontré empiriquement qu’il s’agit de la meilleure équipe.

PHOTO MARY ALTAFFER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Artemi Panarin

Le trophée Hart

Artemi Panarin, Rangers de New York

À 29 ans, il progresse encore d’une année à l’autre et fera partie d’une équipe améliorée.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Victor Hedman

Le trophée Norris

Victor Hedman, Lightning de Tampa Bay

Un deuxième trophée Norris l’attend.

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Carter Hart

Le trophée Vézina

Carter Hart, Flyers de Philadelphie

Mine de rien, il en est déjà à une troisième saison, et jouera derrière une équipe qui aspire au 1er rang de sa division.

PHOTO TIRÉE DE WIKIPÉDIA Kirill Kaprisov

Le trophée Calder

Kirill Kaprizov, Wild du Minnesota

Depuis le temps que le Wild l’attend, il répondra aux attentes.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Auston Matthews

Le trophée Maurice-Richard

Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto

Il le mérite. Pas mal plus que le Lady-Byng, en tout cas.

Simon-Olivier Lorange

PHOTO PERRY NELSON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS L’Avalanche du Colorado représente une équipe redoutable.

La Coupe Stanley

Avalanche du Colorado

Les leçons ont été apprises. Le fruit est mûr. Si les gardiens sont à la hauteur, il s’agira d’une équipe sans faille.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nathan MacKinnon

Le trophée Hart

Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado 289 points à ses 225 derniers matchs de saison. 25 points en 15 matchs au cours des récentes séries éliminatoires. Personne ne l’arrêtera.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Victor Hedman

Le trophée Norris

Victor Hedman, Lightning de Tampa Bay

Dans l’élite de la ligue depuis cinq ans, le Suédois est à la tête d’une brigade intimidante. Il retrouvera le trophée qu’il a remporté en 2018.

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Andrei Vasilevskiy

Le trophée Vézina

Andrei Vailevskiy, Lightning de Tampa Bay

Le Lightning dominera la nouvelle division Centrale, où joueront cinq clubs peu nantis offensivement. Le Russe en profitera.

PHOTO PETER POWER, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Alexis Lafrenière

Le trophée Calder

Alexis Lafrenière Rangers de New York

Ce n’est même pas du chauvinisme ! Lafrenière débarque au sein d’une machine offensive puissante et rodée. Ses adversaires en auront déjà plein les bras avec Artemi Panarin et Mika Zibanejad.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Alex Ovechkin

Le trophée Maurice-Richard

Alex Ovechkin, Capitals de Washington

Il souhaite toujours s’approcher du record de 894 buts de Wayne Gretzky. La pandémie lui a volé une quarantaine de matchs. Il n’a pas une seconde à perdre.

Alexandre Pratt

PHOTO PERRY NELSON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS L’Avalanche du Colorado représente une équipe redoutable.

La Coupe Stanley

Avalanche du Colorado

L’équipe la plus complète de la ligue.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nathan MacKinnon

Le trophée Hart

Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado

En plus d’être un joueur exceptionnel, il se retrouve au sein d’une équipe d’élite. Et il n’a que 25 ans !

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cale Makar

Le trophée Norris

Cale Makar, Avalanche du Colorado

À sa saison recrue, l’année dernière, il a terminé au septième rang des défenseurs pour les points. Au sein de la meilleure équipe de la LNH, son potentiel est phénoménal.

PHOTO TIRÉE DE NHL.COM Jakob Markstrom, alors qu’il évoluait pour les Canucks de Vancouver

Le trophée Vézina

Jakob Markstrom, Flames de Calgary

Découpez cette prédiction, collez-la sur votre frigo et revenez me narguer dans quatre mois. Ou pas.

PHOTO PETER POWER, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Alexis Lafrenière

Le trophée Calder

Alexis Lafrenière, Rangers de New York

J’ai vraiment hâte de le voir en supériorité numérique avec Artemi Panarin et Mika Zibanejad. À surveiller : son coéquipier Igor Shesterkin.

PHOTO TIRÉE DE NHL.COM Leon Draisaitl et Connor McDavid

Le trophée Maurice-Richard

Connor McDavid et Leon Draisaitl, Oilers d’Edmonton. Ex aequo. Quand vient le temps de les départager pour le nombre de buts, c’est un peu schtroumpf vert, vert schtroumpf.