Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, ne veut pas établir un cadre trop rigide en prévision de la saison de 56 matchs qui commencera mercredi, alors qu’il croit que toutes les parties devront faire preuve de flexibilité.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Bettman a rappelé que le circuit, en collaboration avec les autorités de santé publique, ont établi un protocole pour limiter les risques de propagation à grande échelle de la COVID-19 entre les joueurs et le personnel des équipes. Il est aussi conscient que la situation sera plus difficile à contrôler que lors de la relance des activités cet été dans des « bulles » à Toronto et Edmonton.

Les Stars de Dallas ont déjà dû repousser le début de leur saison puisque six joueurs et deux membres du personnel de l’équipe ont produit des échantillons positifs au coronavirus. Les Blue Jackets de Columbus, les Penguins de Pittsburgh et les Canucks de Vancouver ont aussi dû annuler des entraînements en raison d’expositions possibles au virus.

Bettman a aussi insisté pour dire que les équipes de la LNH vont perdre plus d’argent en disputant la saison plutôt qu’en l’annulant, indiquant que le chiffre des pertes totales à travers le circuit sera dans les milliards de dollars américains. Il a ajouté que malgré cette situation, chacune des 31 équipes va passer à travers cette crise.

Le commissaire a également affirmé que certaines stratégies de commandites, comme la présence du logo d’un commanditaire sur les casques des joueurs et les nouvelles désignations des sections avec les noms de commanditaires, avaient comme objectif de maintenir des revenus, et non d’en générer des nouveaux. Il a précisé que ces moyens seront réévalués à la fin de la saison et pourraient ne pas être réutilisés la saison prochaine.