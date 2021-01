Quel entraîneur sera cette saison sur un siège éjectable ? Quel joueur sera sous pression ? Quelle sera l’équipe cendrillon ? Nos journalistes experts font leurs prédictions.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

L’entraîneur sur un siège éjectable

Mathias Brunet

Rick Tocchet

Tocchet n’est pas le choix du nouveau DG des Coyotes et il n’aura pas beaucoup de munitions pour connaître du succès.

Richard Labbé

Paul Maurice

Ça doit bien faire cinq ans que j’écris son nom ici et je me dis que ça va bien finir par arriver.

Guillaume Lefrançois

John Tortorella

Il écoule la dernière année de son contrat, et Columbus vit un exode de talent comparable à ce que le Québec a vécu quand des dizaines de milliers d’ouvriers sont partis travailler dans les usines de Lowell et de Woonsocket.

Simon-Olivier Lorange

Rick Tocchet

Un nouveau DG est rarement une bonne nouvelle pour un entraîneur déjà en poste. Le courant semble passer entre Bill Armstrong et Tocchet, mais un début de saison décevant pourrait nuire à cette belle complicité.

Alexandre Pratt

Aucun

Être propriétaire d’un club serré financièrement, je ne voudrais pas verser deux salaires d’entraîneur-chef en même temps…

Le joueur sous pression

Mathias Brunet

John Tavares

Il doit permettre aux Maple Leafs de remporter au moins un tour en séries. Il coûte cher et l’investissement n’a pas rapporté jusqu’ici.

Richard Labbé

Sergei Bobrovsky

Le gardien des Panthers n’a plus droit à l’erreur et, surtout, ce contrat de sept ans pour 70 millions de dollars signé en 2019 commence à peser un peu lourd.

Guillaume Lefrançois

Taylor Hall

Il a misé sur lui-même avec un contrat d’un an, il l’a fait dans une organisation dont la relance tarde, et le marché de l’été 2021 ne s’annonce pas exactement favorable aux joueurs.

Simon-Olivier Lorange

Taylor Hall

Il a joué gros en signant un contrat d’une seule saison à Buffalo. Il s’agit probablement de sa dernière chance pour confirmer son statut de joueur d’impact. Une mauvaise saison lui coûterait cher.

Alexandre Pratt

Frederik Andersen

Sera-t-il le maillon faible d’une équipe favorite pour remporter sa division ? Dans le marché le plus couvert de la ligue ?

Le meilleur contrat de la saison morte

Mathias Brunet

Taylor Hall

Les Sabres sont liés à Taylor Hall pour un an seulement, le temps de permettre à celui-ci d’aimer son nouvel environnement, le temps de permettre aux Sabres de le laisser filer s’ils ne sont pas satisfaits.

Richard Labbé

Corey Perry

Il n’a rien à perdre, il va jouer plus souvent qu’on ne le pense, et à ce prix-là, chaque but sera une aubaine.

Guillaume Lefrançois

Pierre-Luc Dubois

Un contrat qui n’empêchera pas les Blue Jackets de l’échanger, tout en leur donnant deux saisons pour réparer les pots cassés.

Simon-Olivier Lorange

Denis Gurianov

Il est susceptible de devenir à court terme l’un des plus dangereux marqueurs du circuit. Pour les deux prochaines saisons, il ne coûtera que 2,55 millions aux Stars. Une aubaine.

Alexandre Pratt

Taylor Hall

Sur un trio avec Jack Eichel, ça devrait être divertissant.

Le pire contrat de la saison morte

Mathias Brunet

Matt Murray

Murray vient de connaître une saison difficile et il aura une pire équipe devant lui à Ottawa. Les Sénateurs viennent de lui donner 25 millions pour quatre ans, cher payé pour un gardien dont la meilleure moyenne en trois ans s’établit à 2,69.

Richard Labbé

Josh Anderson

On peut seulement présumer qu’Anderson doit être encore mort de rire à l’heure qu’il est. On le serait à sa place, surtout après avoir obtenu un contrat de sept ans comme ça. Ce sera probablement six ans de trop.

Guillaume Lefrançois

Kevin Labanc

Tout le monde va répondre Josh Anderson, donc allons voir à San Jose. Les Sharks paient cher (quatre ans, 18,9 millions) le rabais que Labanc leur a octroyé l’an dernier.

Simon-Olivier Lorange

Josh Anderson

Ce n’est pas un désaveu de ses qualités. Mais sept ans ? C’est facilement trois de trop, surtout pour un joueur dont le style de jeu accélère l’usure. Proche poursuivant : Alex Pietrangelo.

Alexandre Pratt

Braden Holtby

Ses statistiques ont décliné au cours des trois dernières saisons. En 2020, son pourcentage d’arrêts était inférieur à 90 %. Thatcher Demko est déjà plus solide que lui.

L’équipe la plus surévaluée

Mathias Brunet

Les Blues de St. Louis

Ils ont déçu en séries et ils viennent de perdre leur meilleur défenseur et capitaine, Alex Pietrangelo. Jordan Binnington a craqué en deuxième moitié de saison et Jake Allen n’y est plus.

Richard Labbé

Les Maple Leafs de Toronto

Il y a présentement une vague d’amour un peu incompréhensible pour ce club unidimensionnel qui n’a toujours pas réglé ses problèmes à la ligne bleue et devant le filet. Aussi, on aimerait rappeler à tout le monde que Joe Thornton, obtenu pour ses qualités de gagnant, n’a jamais rien gagné.

Guillaume Lefrançois

Les Stars de Dallas

Miro Heiskanen est un défenseur exceptionnel, mais avec Tyler Seguin blessé, Jamie Benn qui ralentit et Joe Pavelski et Alexander Radulov qui vieillissent, l’attaque des finalistes en arrachera.

Simon-Olivier Lorange

Les Flyers de Philadelphie

Leurs canons en attaque vieillissent, et ils n’ont presque rien changé à leur formation pendant la saison morte.

Alexandre Pratt

Les Bruins de Boston

L’équipe vieillit très vite. Trop vite. Et il y a peu d’espoirs de premier plan dans le pipeline.

L’équipe cendrillon

Mathias Brunet

Les Sabres de Buffalo

Linus Ullmark est un gardien sous-estimé et les Sabres regorgent de jeunes joueurs de premier plan. Dylan Cozens devrait se greffer aux Eichel et Dahlin cette saison.

Richard Labbé

Le Canadien de Montréal

L’équipe n’allait nulle part le 12 mars et la voici en excellente position.

Guillaume Lefrançois

Les Coyotes de l’Arizona

Derrière le triton formé par Vegas, le Colorado et St. Louis, il y a une place en séries qui attend les négligés. À coups de victoires de 3-1, les Coyotes y parviendront.

Simon-Olivier Lorange

Les Sénateurs d’Ottawa

On triche, car ils risquent de finir derniers de leur division, mais les nombreux et talentueux jeunes attaquants du club vendront chèrement leur peau.

Alexandre Pratt

Les Rangers de New York

Ils ont le potentiel de finir en tête de leur division.