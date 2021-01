Jesper Bratt et Bret Lernout

(Newark) Les Devils du New Jersey ont consenti un contrat de deux ans d’une valeur de 5,5 millions US à l’attaquant et joueur autonome avec compensation Jesper Bratt.

Associated Press

Le directeur général des Devils, Tom Fitzgerald, a annoncé la nouvelle dimanche, quatre jours avant le début de la saison de son équipe, à domicile contre les Bruins de Boston.

Âgé de 22 ans, Bratt empochera un peu plus de deux millions cette saison et 3,45 millions en 2021-22.

La saison dernière, Bratt a mené les Devils au chapitre des buts à forces égales (15) et il a établi des sommets en carrière pour les buts (16) et les tirs (101). Le Suédois a récolté 37 buts et 63 aides en 185 matchs dans la LNH.

Bratt a été sélectionné en sixième ronde par les Devils lors du repêchage de 2016. Il a effectué ses débuts dans le circuit Bettman le 7 octobre 2017.