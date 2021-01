Julien veut voir Kotkaniemi tirer plus souvent

(Brossard) Le gardien Jake Allen a qualifié le lancer des poignets de Jesperi Kotkaniemi de véritable missile plus tôt cette semaine, et l’entraîneur-chef Claude Julien espère voir le centre finlandais âgé de 20 ans utiliser cette arme plus souvent cette saison.