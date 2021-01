« Ma mission est d’honorer la dernière année à mon contrat avec le Canadien et de le faire avec fierté. On va encore me confier de grosses missions sur la patinoire et je me concentre là-dessus », a déclaré Phillip Danault.

(Brossard) Phillip Danault se dirige toujours vers l’autonomie complète cet été et le centre du Canadien de Montréal se dit en paix avec la situation.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Danault s’apprête à écouler la dernière saison d’un contrat de trois campagnes et 9,25 millions US. Et si le directeur général Marc Bergevin a réglé d’importants dossiers cet automne en accordant des prolongations de contrat à Brendan Gallagher et Jeff Petry, Danault continue d’attendre son tour.

Bergevin n’a pas voulu commenter la situation le week-end dernier lors de l’ouverture du camp du Canadien. Danault a été clair samedi, disant qu’il n’y avait eu aucun progrès dans ce dossier.

Malgré cette impasse, Danault s’est dit à l’aise de commencer la campagne sans contrat pour la saison 2021-22.

« Il faut que je sois en paix avec ça pour jouer comme je peux le faire, a-t-il dit en visioconférence. C’est correct. Ça fait partie de la business. Il [Bergevin] ne peut pas donner des contrats à tous les joueurs. »

Questionné à savoir si son camp allait refuser de négocier pendant la saison, Danault ne semblait pas avoir songé à cette tactique de négociation.

« Je n’en ai aucune idée. Je laisse ça entre les mains de mon agent. Ma mission est d’honorer la dernière année à mon contrat avec le Canadien et de le faire avec fierté, a-t-il dit. On va encore me confier de grosses missions sur la patinoire et je me concentre là-dessus. »

Au cours des deux dernières saisons, Danault s’est retrouvé au centre de l’un des trios les plus efficaces de la LNH à cinq contre cinq, en compagnie de Tomas Tatar et Gallagher. Tatar pourrait aussi devenir joueur autonome sans compensation cet été.

Danault a récolté 25 buts et 75 aides en 152 matchs lors des deux dernières saisons.

Âgé de 27 ans, il totalise 50 buts et 125 aides en 339 rencontres de saison régulière dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago et le Canadien.

Danault est aussi le vétéran chez les centres du Tricolore, devant Nick Suzuki, 21 ans, Jesperi Kotkaniemi, 20 ans, et Jake Evans, 24 ans.

« Phillip est très bon dans les deux sens de la patinoire. Il est notre meilleur joueur sur les mises en jeu et il peut aider les jeunes, a noté l’entraîneur-chef Claude Julien. Phillip a sûrement appris de vétérans au cours de sa carrière. C’est à son tour de faire ces choses-là. »

Julien a ajouté qu’il n’allait pas aborder le sujet du contrat de Danault lors de ses discussions avec le joueur. Il a également noté que le natif de Victoriaville semblait avoir du plaisir sur la patinoire, sans être tracassé par son avenir.