Les patins de Guy Lapointe

Selon sa propre estimation, Guy Lapointe n’avait pas mis une paire de patins une seule fois en 15 ans. Mais là, ça s’est mis à lui tenter. Dehors, il ne faisait plus si froid, et puis lui, il commençait à s’ennuyer un peu. En plus, il se trouve que juste derrière son joli domaine, à Saint-Lazare, il y a de la place en masse. Il ne restait plus qu’à sortir le tuyau d’arrosage, et aussi à demander un peu d’aide au voisin, parce qu’à 72 ans, une patinoire, ça ne se prépare pas si facilement.