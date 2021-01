John Muckler a également été entraîneur-chef des Rangers de New York de 1997 à 2000.

(Edmonton) John Muckler, qui a été l’entraîneur de quatre équipes de la LNH et remporté cinq coupes Stanley avec les Oilers d’Edmonton, est décédé. Il avait 86 ans.

La Presse Canadienne

Les Oilers ont confirmé son décès, lundi soir. Aucune cause n’a été fournie.

Muckler faisait partie du personnel qui a contribué à former la dynastie des Oilers des années 1980. Il s’est joint à l’équipe en 1982 en tant qu’entraîneur adjoint sous Glen Sather et a remporté cinq coupes Stanley avec l’organisation de 1984 à 1990, la dernière en tant qu’entraîneur-chef.

Lorsque l’Ontarien a quitté Edmonton, il est devenu directeur des opérations et entraîneur-chef des Sabres de Buffalo de 1991 à 1995. Muckler a également été entraîneur-chef des Rangers de New York de 1997 à 2000 et a passé 35 matchs à la tête des North Stars du Minnesota en 1968-69.

Il est devenu le directeur général des Sénateurs d’Ottawa en 2001 et a aidé à bâtir une équipe qui a atteint la finale de la Coupe Stanley en 2007, où les Sénateurs se sont inclinés contre Anaheim.

Le dernier poste de Muckler dans la LNH a été celui de conseiller principal avec les Coyotes de Phoenix en septembre 2008, aux côtés de l’entraîneur-chef de l’époque Wayne Gretzky, qui avait une relation étroite avec Muckler depuis son séjour à Edmonton.

« Il était dur, strict, mais surtout juste, et il a aidé à jeter les bases pour rendre notre équipe plus responsable les uns envers les autres, ce qui nous a poussés à devenir des champions », a confié Gretzky dans un communiqué publié par les Oilers.

« Un homme de famille formidable et un très bon ami, il a personnellement porté ma carrière à un autre niveau, et je chérirai toujours les heures que nous avons passées à parler, que ce soit de tromper es défensives ou à élever une famille. »

Muckler a compilé une fiche comme entraîneur en carrière de 276-288-84.

Il a également été entraîneur lors de trois matchs des étoiles de la LNH, ainsi que pour les équipes canadiennes gagnantes de la Coupe Canada en 1984 et 1987.