(Brossard) L’avantage numérique du Canadien n’a pas été particulièrement menaçant lors des deux dernières saisons, mais la formation montréalaise espère avoir les atouts nécessaires pour remédier à la situation cet hiver.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Le capitaine Shea Weber avait reconnu lundi qu’une équipe ayant du succès en avantage numérique en début de saison pourrait se donner une longueur d’avance sur ses rivaux et vite s’installer au sommet du classement. De plus, cet avantage sera amplifié dans une campagne écourtée.

Le Canadien a dévoilé ses premières unités mardi, lors du deuxième jour du camp sur la patinoire du Complexe sportif Bell.

Les attaquants Jonathan Drouin, Tyler Toffoli et Nick Suzuki, ainsi que les défenseurs Jeff Petry et Weber composaient la première vague. Sur la deuxième vague, on retrouvait les attaquants Josh Anderson, Tomas Tatar, Brendan Gallagher et Jesperi Kotkaniemi, ainsi que le défenseur Alexander Romanov. Corey Perry et Victor Mete ont alterné respectivement avec Anderson et Romanov sur la deuxième unité.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Brendan Gallagher et Ben Chiarot

« Nous avons le personnel et le talent pour avoir un bon avantage numérique », a insisté Gallagher.

« Vous ne voulez pas être unidimensionnels. Il faut être en mesure de faire des jeux simples, de tirer et d’être plus affamés que l’adversaire autour du filet. »

Anderson, Toffoli et Romanov sont trois des nouveaux éléments au sein de l’équipe qui se retrouvaient sur l’avantage numérique du Tricolore mardi.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Josh Anderson

Toffoli était au cœur de l’enclave sur la première unité.

« Il amène beaucoup de détermination et de talent. Il aime aussi effectuer l’entrée de zone avec la rondelle, a mentionné Suzuki. Il est un bon tireur. Il a décoché plusieurs bons tirs sur réception sur des passes de Drouin et moi. »

Sur la deuxième unité, Romanov se retrouvait évidemment à la ligne bleue, tandis qu’Anderson était posté devant le filet.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Brett Kulak et Alexander Romanov

« Sur la deuxième unité, avec Romanov, nous voulons qu’elle lance plus que l’autre, a indiqué Julien. Tatar possède un très bon lancer, Kotkaniemi aussi. Gallagher est très bon à courte distance du filet. Et il y a Anderson devant. Ils ont tous de bons lancers et nous voulons qu’ils tirent le plus souvent possible. L’autre unité a aussi de bons marqueurs, mais ils sont capables de faire des jeux avec Suzuki et Drouin.

« Il y a peut-être une différence entre les deux stratégies, mais ce que nous ne voulons pas voir, c’est un avantage numérique qui passe son temps à s’échanger la rondelle en dehors de l’enclave sans avoir l’occasion de tirer et de créer des chances de marquer. »

Julien a également noté que les particularités du calendrier forceront les équipes à faire plus souvent des ajustements, particulièrement quand elles retrouveront le même adversaire deux ou trois fois de suite.

« Habituellement en saison, si vous marquez un soir, vous ne revoyez pas l’adversaire avant un mois. C’est plus facile pour l’avantage numérique d’avoir du succès sur une longue période, a-t-il indiqué. Là, même à cinq contre cinq, l’adversaire va préparer quelque chose de différent pour contrer vos tactiques. Si vous répétez toujours la même chose, ça ne va pas fonctionner. Il va falloir être un peu plus créatif. »

Un premier entraînement pour Perry

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Corey Perry et Jake Allen

Perry a donc rejoint ses coéquipiers sur la patinoire mardi. Il était absent lundi, puisqu’il devait compléter une quarantaine de sept jours à la suite de son arrivée à Montréal mardi dernier.

Perry complétait le cinquième trio du groupe A, à la droite de Michael Frolik et Ryan Poehling. Sa présence a relégué Jordan Weal au sein du groupe B.

« Il n’y en a pas beaucoup meilleurs que lui dans la ligue devant le filet, a mentionné Julien au sujet de Perry. Il a plusieurs atouts et il est intelligent. Il prend de bonnes décisions avec et sans la rondelle.

« Nous avons ajouté de la profondeur en embauchant des gars comme lui. Il a été très bon en finale avec les Stars de Dallas. Il a marqué de gros buts. Il est un gagnant et il aura un rôle important dans le vestiaire et sur la glace. »

L’attaquant Lukas Vejdemo était aussi sur la patinoire pour une première fois depuis le début du camp, au sein du groupe B.

Le Canadien a un autre entraînement à son horaire mercredi, puis il disputera un match simulé jeudi. Il commencera la saison le 13 janvier face aux Maple Leafs, à Toronto.