L’attaquant Corey Perry a rejoint ses coéquipiers sur la patinoire du Complexe sportif Bell lors de la deuxième journée d’activités sur la patinoire au camp du Canadien de Montréal.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Perry, qui devait compléter une quarantaine de sept jours avant de pouvoir participer aux activités de l’équipe, a signé un contrat d’une saison avec le Tricolore, le 28 décembre. Il a participé à des exercices en avantage numérique, mais il complétait également le cinquième trio d’attaquants, en compagnie de Michael Frolik et Ryan Poehling. Jordan Weal a été relégué au groupe B.

Perry, âgé de 35 ans, a remporté la Coupe Stanley en 2007 avec les Ducks d’Anaheim. Il a aussi aidé les Stars de Dallas à atteindre la finale cet automne, avant de baisser pavillon devant le Lightning de Tampa Bay.

En 1045 matchs de saison régulière dans la LNH, Perry a récolté 377 buts et 420 aides. Il a été limité à cinq buts et 16 aides en 57 rencontres la saison dernière avec les Stars.

Lors des exercices en avantage numérique, les attaquants Jonathan Drouin, Tyler Toffoli et Nick Suzuki, ainsi que les défenseurs Jeff Petry et Shea Weber composaient la première vague. Sur la deuxième vague, on retrouvait les attaquants Josh Anderson, Tomas Tatar, Brendan Gallagher et Jesperi Kotkaniemi, ainsi que le défenseur Alexander Romanov. Perry a parfois remplacé Anderson, tandis que Victor Mete a effectué quelques présences à la place de Romanov.

Le Canadien a un autre entraînement à son horaire mercredi, avant de disputer un match simulé jeudi. Il commencera la saison le 13 janvier face aux Maple Leafs, à Toronto.