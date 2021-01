Le Canadien de Montréal pourra disputer ses matchs locaux au Centre Bell cet hiver.

Alexandre Pratt

La Presse

Le club et la Direction de santé publique du Québec ont tous les deux confirmé l’information à La Presse, lundi matin.

« Les cinq provinces concernées et l’Agence de Santé publique du Canada ont formulé des recommandations aux équipes de la LNH pour la reprise de leurs activités et pour le déroulement de la saison 2021. Nous avons accepté leur protocole révisé. Nous sommes d’accord avec le début du camp d’entraînement qui a eu lieu dimanche et le retour au jeu mi-janvier, si tout se déroule bien », a indiqué une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Le Canadien amorcera sa saison sur la route, le 13 janvier, à Toronto. Le premier match local est prévu le 28 janvier, contre les Flames de Calgary.

Les rencontres à Montréal seront d’abord présentées à huis clos, sans spectateurs. Dans une entrevue à La Presse, cet automne, le président et propriétaire du Canadien, Geoff Molson, avait indiqué son souhait de pouvoir accueillir jusqu’à 4000 spectateurs par partie plus tard ce printemps. Pour le moment, les rassemblements majeurs en zone rouge restent interdits.