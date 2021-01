Contrairement à ce qui avait été annoncé la veille par le directeur général Marc Bergevin, l’attaquant Tomas Tatar était à son poste dès le premier entraînement sur glace du camp du Canadien de Montréal, lundi.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Bergevin avait affirmé que Tatar et Corey Perry allaient rater la première journée du camp puisqu’ils devaient compléter une quarantaine de sept jours à leur arrivée à Montréal. Tatar était plutôt à son poste régulier lors des premiers exercices, à la gauche de Phillip Danault et Brendan Gallagher.

On a également eu un aperçu d’où l’entraîneur-chef Claude Julien voyait les nouveaux venus Josh Anderson et Tyler Toffoli dans sa formation. Anderson évoluait à la droite de Nick Suzuki et Jonathan Drouin, tandis que Toffoli complétait le troisième trio en compagnie de Joel Armia et Jesperi Kotkaniemi.

Jake Evans était au centre de Paul Byron et Artturi Lehkonen au sein du quatrième trio. Les attaquants en extra étaient Ryan Poehling, Michael Frolik et Jordan Weal.

Du côté de la défensive, Ben Chiarot et Shea Weber se retrouvaient sur la première paire, le nouveau venu Joel Edmundson évoluait à la gauche de Jeff Petry, tandis que la recrue Alexander Romanov complétait la troisième paire avec Brett Kulak. Xavier Ouellet et Victor Mete composaient la paire supplémentaire.

Carey Price, son nouveau réserviste Jake Allen et Michael McNiven étaient les trois gardiens au sein du premier groupe sur la patinoire.

Un deuxième groupe devait s’entraîner plus tard.

Un total de 42 joueurs participent au camp du Canadien. Deux matchs simulés seront disputés, jeudi et dimanche, puis le Canadien lancera sa saison le 13 janvier face aux Maple Leafs, à Toronto.