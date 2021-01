Prolongation de contrat de six ans pour le défenseur John Marino

(Pittsburgh) Les Penguins de Pittsburgh ont accordé une prolongation de contrat de six ans au défenseur John Marino, a annoncé le directeur général Jim Rutherford par voie de communiqué, dimanche matin.

La Presse Canadienne

Cette prolongation de contrat entrera en vigueur à compter de la saison 2021-2022 et permettra à Marino de toucher un salaire annuel moyen de 4,4 millions US. Le défenseur de 23 ans complétera, cette saison, la dernière année de son premier contrat professionnel.

Marino est sorti de l’ombre en 2019-2020 — sa première saison dans la LNH — récoltant six buts et 20 mentions d’aide en 56 matchs, avec un ratio défensif de plus -17. Marino a ajouté une mention d’aide lors de la ronde de qualification face au Canadien de Montréal en 2020.

Le défenseur américain de six pieds un pouce et 181 livres a présenté ces statistiques en dépit du fait qu’il ait raté 11 matchs en raison de fractures aux os du visage.

Ses 26 points l’ont placé au quatrième rang parmi les défenseurs recrues dans la LNH, derrière Quinn Hughes, des Canucks de Vancouver, Adam Fox, des Rangers de New York et Cale Makar, vainqueur du trophée Calder à titre de meilleure recrue avec l’Avalanche du Colorado.

Originaire de North Easton, au Massachusetts, Marino a été un choix de sixième ronde, 154e au total, des Oilers d’Edmonton en 2015. Le 26 juillet 2019, il a été échangé aux Penguins en retour d’un choix conditionnel de sixième ronde en 2021.

« Nous sommes très chanceux de compter sur un jeune et talentueux défenseur comme John au sein de notre organisation », a déclaré Rutherford dans le communiqué officiel de l’équipe.

« Sa saison recrue a prouvé qu’il possède un grand sens du hockey et qu’il peut évoluer au sein de nos deux premiers tandems défensifs. Nous avons été impressionnés par son excellent jeu défensif et nous avons hâte de le voir se développer sur le plan offensif. »