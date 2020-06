Après les événements récents, Blake Wheeler dit qu’on ne peut plus se taire au sujet du racisme.

Racisme : « On ne peut plus se taire désormais », dit l’Américain Blake Wheeler

Blake Wheeler, qui est né près de Minneapolis, dit qu’il regrette de ne pas avoir pris position plus tôt.

Joshua Clipperton

The Canadian Press

La fin de semaine dernière, le joueur des Jets de Winnipeg a écrit au sujet de la mort de George Floyd et sur les manifestations qui secouent les États-Unis. Lors d’une vidéoconférence de presse mardi, Wheeler a ajouté qu’« on ne peut plus se taire désormais ».

« Je n’ai pas fait un assez bon travail par le passé, a-t-il dit. Je ressens ça depuis très longtemps. »

Wheeler s’est décidé à se prononcer publiquement sur l’enjeu empoisonné du racisme, motivé par la mort de Floyd à Minneapolis la semaine dernière et par celle d’Ahmaud Arbery, le joggeur noir abattu plus tôt ce printemps à Brunswick, dans l’État de la Géorgie.

« Les États-Unis ne sont pas OK »

Son message sur Twitter soulignait que « les États-Unis ne sont pas OK », en réponse au décès le 8 juin de George Floyd. Un policier municipal de Minneapolis avait maintenu son genou sur son cou durant près de 9 minutes, même après que l’homme noir de 46 ans eut cessé de bouger. Il avait imploré le policier blanc, Derek Chauvin, d’arrêter, lui disant à maintes reprises qu’il était incapable de respirer.

Wheeler est né à Plymouth, au Minnesota, une banlieue excentrique de Minneapolis, à 19 km à l'ouest du centre-ville.

Plusieurs autres joueurs bien connus de la LNH ont écrit des messages semblables sur les médias sociaux ces derniers jours, notamment l’ailier des Sharks de San Jose Evander Kane, qui est noir, le capitaine des Blackhawks de Chicago Jonathan Toews, la vedette des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews, qui est latino-américain, l’avant des Stars de Dallas Tyler Seguin, ainsi que le centre du Lightning de Tampa Bay Steven Stamkos.

La LNH, l’Association des joueurs, l’association des entraîneurs, la plupart des équipes, Hockey Canada et USA Hockey ont aussi émis des déclarations sur le racisme ou retransmis les propos de joueurs.

Le policier Derek Chauvin, 44 ans, et trois de ses collègues de la sûreté municipale de Minneapolis ont été congédiés. Chauvin a depuis été accusé de meurtre non prémédité et d’homicide.

Deux hommes blancs ont été arrêtés le mois dernier en Géorgie en rapport avec la mort par balles d’Ahmaud Arbery. La mort de l’infirmière Breonna Taylor, également au mois de mai, abattue chez elle durant son sommeil par des policiers de Louisville, au Kentucky, a également provoqué l’indignation.

Avec La Presse