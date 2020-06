On en avait saisi quelques bribes ici et là, à travers les dernières semaines et selon l’évolution de la pandémie de la COVID-19. Mardi matin, Hockey Québec a finalement dévoilé la version officielle de son plan de retour au hockey.

LA PRESSE



Le plan, divisé en six phases, insiste dans un premier temps sur le développement des habiletés individuelles.

Phase 1 : Entraînements supervisés extérieurs

Phase 2 : Ajustement des groupes/équipes

Phase 3 : Entraînements supervisés des habiletés individuelles

Phase 4 : Jeu supervisé 3 contre 3 ou 4 contre 4 au sein de l’AMH\organisation

Phase 5 : Matchs 3 contre 3 ou 4 contre 4 à l’intérieur de sa région

Phase 6 : Retour au hockey équipes complètes\compétitions

« Nous croyons à l’importance de reprendre l’activité physique et faire bouger nos jeunes dans un contexte sécuritaire et accessible, et ce dès que possible, explique le président du conseil d’administration de la Fédération, Yve Sigouin. Un retour au jeu cadre avec notre mission; soit d’offrir un environnement positif, sécuritaire et accessible, ainsi que des programmes axés sur l’apprentissage et le plaisir pour toutes les joueuses et les joueurs de hockey au Québec. »

Chacune des phases est à durée variable, selon l’évolution de la situation. Hockey Québec insiste quand même pour préciser que chaque étape atteint un objectif spécifique dans le développement du joueur, en route vers le « retour au hockey ».

Pour l’heure, Hockey Québec a publié un long guide explicatif des différentes règles, disponible ici : https://www.publicationsports.com/ressources/files/509/Plan_de_retour_au_hockey-vf.pdf?t=1591086134

Ce guide pourra être revu selon les nouvelles connaissances sur la COVID-19 et les consignes des gouvernements.

« Nous sommes très conscients qu’après cette longue pause, les jeunes hockeyeuses et hockeyeurs auront un désir immense de reprendre leur sport favori. Avec ce plan, nous offrons la possibilité aux jeunes de reprendre plus tôt leurs activités de hockey en attendant le retour du hockey tel que nous le connaissions avant le 12 mars », affirme le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard.