Le Canadien de Montréal tient à faire part de son soutien à toutes manifestations pacifiques, à la suite du décès de George Floyd. Comme tous, nous avons été horrifiés par les images de ce crime haineux et odieux. La violence et le racisme doivent cesser, et comme organisation nous tentons toujours de faire notre part dans la transmission des valeurs fondamentales de respect et d’inclusion. Et nous poursuivrons ce combat.