Aux yeux de certains, il aurait été préférable que le Canadien soit exempté de la reprise du jeu cet été et qu’il maximise ses chances d’obtenir un haut choix au repêchage. Ne comptez pas Marc Bergevin parmi ces gens.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Le directeur général du Canadien a été clair : il est heureux que son équipe ait une chance de participer aux séries, si le hockey finit par reprendre cet été.

« Quand la saison commence, t’espères participer aux séries. Si la saison avait continué, on n’y aurait probablement pas participé, a admis Bergevin, en conférence téléphonique, mercredi. Ce n’est pas parfait, c’est du nouveau. Pour notre part, on a la chance, si on recommence à jouer, de prouver quelque chose qu’on n’aurait pas pu prouver. Oui, ça affecte le repêchage, mais tout le monde joue pour le même objectif. On est choyés d’avoir la chance de nous prouver si les séries commencent. »

Selon le plan dévoilé mardi par la LNH, le Tricolore affrontera les Penguins de Pittsburgh dans une série de qualification de format 3 de 5. En surprenant les Penguins, Montréal obtiendrait ainsi son billet pour les séries. Un billet inespéré pour une équipe qui était à 10 points d’une place en séries au moment de l’arrêt des activités dans la LNH, le 12 mars.

« Quand une équipe entre en séries, que ce soit en 8e place ou en 3e place, tout est possible, a rappelé Bergevin. Est-ce qu’on peut battre Pittsburgh ? C’est possible. Est-ce qu’on est déçus de la saison ? Oui. Mais je crois encore en cette équipe. Il y a eu des périodes difficiles. Mais on verra si un retour au jeu est possible. »

Dans un élan d’enthousiasme, Bergevin a cité l’exemple des Blue Jackets de Columbus de 2019, qui avaient surpris au premier tour le Lightning de Tampa Bay, auteur de 128 points en saison. Il importe toutefois de rappeler que cette année-là, Columbus avait amassé 98 points. Le CH de cette saison était en voie d’en obtenir 82, et venait d’échanger quatre vétérans (Ilya Kovalchuk, Nate Thompson, Nick Cousins et Marco Scandella).

« Ça se joue sur la glace, pas sur papier, a martelé le DG. Pourquoi Columbus a-t-il battu Tampa même avec 30 points de moins pendant la saison ? Parce que ça se joue sur la glace. C’est ça, le hockey. »

À quoi ressemblera la formation ?

Selon le plan annoncé mardi par Gary Bettman, les équipes auront droit à des formations de 28 patineurs, en plus des gardiens. Quant à savoir à quoi ressemblera cette formation, difficile de se prononcer.

Le cas le plus intrigant est celui d’Alexander Romanov. Le choix de 2e tour du CH en 2018 a une entente de principe avec le Canadien. Selon la LNH, cette entente ne pourrait pas couvrir la présente et pourrait seulement commencer lors de la saison prochaine. Cela dit, tant Romanov que le Canadien aimeraient que l’entente soit valide dès cet été, afin que le défenseur gaucher puisse jouer.

« Comme organisation, on aimerait qu’il participe au retour au jeu », a réitéré Bergevin, tout en rappelant que la situation fait toujours l’objet de négociations entre la LNH et l’Association des joueurs.

Un autre cas intrigant : Jesperi Kotkaniemi, blessé à la rate le 6 mars. Le 3e choix au total en 2018 est présentement chez lui en Finlande. A-t-il au moins eu le feu vert pour recommencer à patiner ? « Nos médecins ne sont pas avec lui, donc je ne peux pas dire quand il pourra revenir au jeu », a mentionné Bergevin.

Max Domi fera aussi l’objet de discussion. L’attaquant est diabétique de type 1, ce qui pourrait le rendre plus vulnérable à des complications s’il devait être atteint par la COVID-19.

« La Ligue nationale et le Canadien ne mettront jamais Max Domi dans une situation qui l’affecterait à court ou à long terme, a assuré Bergevin. Si les docteurs jugent que ce n’est pas sécuritaire pour lui, Max Domi ne participera pas aux séries. Jamais je ne mettrai la santé d’un joueur à risque. »

Sans surprise, le DG a confirmé que Jonathan Drouin est prêt à revenir au jeu. L’attaquant avait rejoint ses coéquipiers à l’entraînement dans les jours précédant la suspension de la saison.

Cela dit, il reste à voir si le plan annoncé mardi pour la LNH aboutira. Bergevin a insisté à plusieurs reprises pour rappeler qu’un retour au jeu n’est pas garanti. Il reste en effet de nombreux points en suspens, les principaux étant les villes où auraient lieu les matchs, et le calendrier de la reprise du jeu. Les différents paliers de gouvernement devront bien sûr approuver le tout, tout comme l’Association des joueurs.