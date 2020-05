Le directeur général des Red Wings de Detroit, Steve Yzerman, ne congédiera pas l’entraîneur-chef Jeff Blashill malgré une autre saison décevante.

Larry Lage

Associated Press

Yzerman a indiqué aux journalistes mercredi que son plan de garder Blashill derrière le banc, annoncé précédemment, n’avait pas changé.

Fiche de 153-194-52

En cinq saisons à Detroit, la fiche de Blashill est de 153-194-52.

Les Red Wings n’ont récolté que 17 victoires – le plus faible total de la LNH – en 71 rencontres cette saison. Toutes les équipes de la LNH ont obtenu au moins 23 points de plus que les Wings. À l’autre bout du spectre, les Bruins de Boston en ont obtenu 61 de plus.

Yzerman avait décidé de garder Blashill en poste quand le membre du Temple de la renommée a regagné Detroit l’an dernier. Il lui a donné son appui tout au long d’une autre saison passée en reconstruction.

L’ex-directeur général des Red Wings, Ken Holland, a donné une prolongation de contrat de deux ans à Blashill en 2019, le liant au club jusqu’à la conclusion de 2021-22.