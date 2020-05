PHOTO ANNE-MARIE SORVIN, USA TODAY SPORTS

Les équipes d’Edmonton et de Vancouver s’affrontent sur papier ces jours-ci et non sur la glace. Elles tentent de convaincre la LNH qu’elles sont les meilleures « villes-bulles » où le tournoi à 24 équipes pourrait être disputé de façon sécuritaire malgré la pandémie. Les Maple Leafs de Toronto ont aussi proposé d’être les hôtes du tournoi.