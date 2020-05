L’équipe a précisé que Derick Brassard et deux hommes d’affaires de la région de l’Outaouais, Yan Hébert et Michel Quesnel, avaient fait l’acquisition d’une part de 10 % des Olympiques.

(Gatineau) L’attaquant Derick Brassard, des Islanders de New York, est devenu un actionnaire des Olympiques de Gatineau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

La Presse canadienne

Natif de Hull, Brassard a porté l’uniforme de l’Intrépide de Gatineau, dans la Ligue de hockey midget AAA, entre 2002 et 2004. Après un stage de quatre saisons avec les Voltigeurs de Drummondville, dans la LHJMQ, Brassard a été réclamé par les Blue Jackets de Columbus au sixième rang de la séance de sélection de juin 2006.

Un vétéran de 13 saisons dans la LNH, Brassard a porté les couleurs de sept équipes différentes, dont les Sénateurs d’Ottawa pendant 139 parties entre 2016 et 2018.

Il a fait ses premiers pas dans la LNH en 2008 avec les Blue Jackets et a également joué pour les Rangers de New York, les Penguins de Pittsburgh, l’Avalanche du Colorado et les Panthers de la Floride.

En 852 matchs dans la LNH, Brassard a récolté 483 points, dont 186 buts. Il a ajouté 23 buts et 60 points en 99 parties des séries éliminatoires.

Cette saison, avec les Islanders, Brassard a amassé 32 points, dont dix buts, en 66 rencontres.

Pour la première fois de leur histoire, les Olympiques posséderont le tout premier choix du repêchage, qui se tiendra les 5 et 6 juin. Ils détiennent aussi les deuxième et quatrième choix de la première ronde.