Il y a un an aujourd’hui, Rafaël Harvey-Pinard, de Jonquière, et Samuel Harvey, d’Alma, soulevaient l’emblématique coupe Memorial à l’issue d’une saison de rêve avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Capitaine de l’équipe, Harvey-Pinard se souvient de ce grand moment comme si c’était hier. Mais il aura certainement un petit pincement au cœur en même temps, puisqu’il avait espoir de pouvoir rééditer cet exploit dans l’uniforme des Saguenéens de Chicoutimi, avant que la pandémie ne vienne anéantir cet ultime objectif de sa carrière junior majeur.

JOHANNE SAINT-PIERRE

Le Quotidien

« C’est vraiment décevant, a convenu le capitaine des Saguenéens en entrevue téléphonique. Mon objectif, en venant à Chicoutimi au début de l’année, c’était d’aller chercher une autre coupe Memorial. J’avais la chance de pouvoir le répéter avec mon bon ami Félix Bibeau, alors c’est vraiment décevant. Mais en même temps, il y a des choses plus importantes. Comme la santé est plus importante que le sport actuellement. »

Cela dit, certains membres de l’édition championne de 2018-19 devraient se remémorer d’excellents souvenirs via la plateforme Zoom, en ce 26 mai, en attendant de pouvoir se réunir pour le faire de vive voix. « On a prévu se réunir pour se remémorer de bons souvenirs, mais bien entendu, la date n’est pas déterminée pour le moment. Des annonces devraient se faire dans les prochaines semaines ou les prochains mois et on va se réunir en fonction de ça », d’indiquer RHP, qui n’oubliera jamais ce grand moment.

