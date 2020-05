Ç'a été long sur le chemin du retour après ma blessure, et je ne savais pas vraiment ce qui allait m’arriver. Mais la direction du Rocket a choisi de me faire jouer lors de ce match (du 11 mars à Laval) et je me suis senti vraiment bien. J’ai disputé environ 18 minutes de jeu, et je me suis senti comme à la normale. Il n’y a pas eu de recul. Alors je me sens aussi bien qu’à l’habitude.