C’est à un retour en quatre phases que les jeunes hockeyeurs du Québec doivent se préparer en vue de l’automne prochain, selon un document dont La Voix de l’Est a obtenu copie.

michel tassé

La Voix de l’Est

La ministre Isabelle Charest, on le sait, a demandé aux gens de Hockey Québec de lui soumettre un plan d’action détaillé en vue de la saison 2020-2021, plan qui doit évidemment tenir compte du contexte pandémique. Ministre déléguée à l’Éducation, la députée de Brome-Missisquoi chapeaute les fédérations sportives québécoises.

« Il s’est écrit beaucoup de choses au cours des dernières semaines, certaines vraies et certaines fausses aussi, explique un représentant de Hockey Québec. Tout ce qu’on veut, nous, c’est que les jeunes puissent recommencer à bouger et à pratiquer leur sport préféré dans un cadre le plus sécuritaire possible. »

Le document, qui fait 17 pages, explique dans le détail ce à quoi pourrait ressembler la prochaine saison de hockey. On y parle de hockey, mais aussi – et beaucoup – d’hygiène.

Pour poursuivre la lecture de cet article, cliquez ici.