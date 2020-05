(Montréal) C’était le secret le moins bien gardé en ville, et c’est maintenant officiel : le Canadien a conclu une entente avec Alexander Romanov. Reste à savoir quand elle entrera en vigueur.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Le Tricolore s’est entendu sur les termes d’un contrat de trois ans avec le défenseur russe, a annoncé l’équipe tôt vendredi matin.

« En raison de la situation qui prévaut et de l'interruption de la saison de la LNH, les termes quant au début de l'entente devront être précisés », lit-on dans le communiqué.

En gros, nous explique-t-on, c’est comme s’il existe deux versions du contrat, et le scénario de reprise des activités dans la LNH déterminera laquelle des deux versions sera officialisée.

- Si la saison 2019-2020 reprend ce printemps ou cet été, et que Romanov est admissible à jouer, l’entente couvrira les saisons 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.

- Si le reste de la saison est annulé, ou si elle reprend et que la LNH ne permet pas à Romanov de jouer, l’entente couvrira les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.

Théoriquement, le contrat ne pourrait pas s’appliquer à la saison 2019-2020, mais l’incertitude actuelle fait en sorte que beaucoup de décisions sont en suspens. Selon le collègue de Sportsnet Chris Johnston, les espoirs Grigori Denisenko (Floride), Ian Mitchell (Chicago) et Scott Perunovich (St. Louis) sont dans une situation similaire.

Le clan Romanov a tout intérêt à ce que l’entente entre en vigueur dès cette saison, puisque cela lui permettrait d’en écouler la première année. Il pourrait donc négocier son prochain contrat - qui sera plus payant, si tout va bien - un an plus tôt.

Bon espoir

Les équipes courent souvent un certain risque en repêchant des joueurs de la KHL, sans savoir quand (ou si) ils souhaiteront faire le saut en Amérique du Nord. Le Wild du Minnesota en sait quelque chose. L’équipe attend toujours Kirill Kaprizov, repêché au 5e tour en 2015, et qui est devenu entre-temps un des meilleurs attaquants du circuit russe. Le Wild a bon espoir que cette année soit la bonne.

Quant à Romanov, cependant, il a toujours semblé évident que le jeune homme souhaitait jouer en LNH le plus vite possible.

« C’était clair dès le repêchage de 2018 : il allait finir son contrat à Moscou et s’en venir ensuite, a indiqué à La Presse Dan Milstein, l’agent de Romanov. Dès que la saison a pris fin, on savait qu’il s’en venait. Le Canadien veut compter sur Alexander, et Alexander veut se rendre à Montréal dès que les frontières rouvriront, pour s’acclimater à l’environnement et au site d’entraînement. »

Marc Bergevin a quant à lui réagi par voie de communiqué. « Alexander est un jeune défenseur solide et très fiable, et très déterminé à poursuivre sa carrière dans la LNH. Il fait partie de notre groupe de jeunes espoirs prometteurs, et nous sommes confiants [sic] qu’il deviendra un élément important de notre brigade défensive pour plusieurs années », a déclaré le directeur général du Canadien.

Le joueur repêché au 38e rang en 2018 vient de terminer sa deuxième saison complète en KHL, les deux avec le CSKA de Moscou. En 43 matchs de saison, il a amassé 7 passes et a joué en moyenne 12 min 53 s par match. En séries, il a disputé les quatre matchs de son équipe, mais son temps d’utilisation a chuté à 4 : 56. Était-ce le signe d’une équipe qui s’attend à voir son joueur partir en Amérique du Nord ? C’est ce qu’on croit chez le Canadien.

L’attaquant Mikhail Grigorenko, qui s’est entendu ce printemps avec les Blue Jackets de Columbus, a évolué avec Romanov à Moscou lors des deux dernières saisons. L’ancien des Remparts avait grandement vanté son ancien coéquipier en entrevue avec La Presse.

« Il est assurément un des meilleurs, sinon le meilleur jeune défenseur russe dans la KHL, avait dit Grigorenko. Il joue depuis deux ans dans la KHL, ce qui est bon pour un joueur de son âge. Et il était très bon au mondial junior. Je pense qu’il sera important pour l’avenir du Canadien. Mais je ne prétends pas être un expert ! C’est un bon gars avec une bonne attitude et en plus, il parle bien anglais, ce qui l’aidera. »

Signe que son anglais est adéquat, Romanov s’adressera aux médias lors d’une conférence téléphonique en fin d’avant-midi.

Alexander Romanov en bref

Repêchage de la LNH : Sélectionné au 38e rang du repêchage de 2018,

KHL : Romanov a disputé 86 matchs dans la KHL au cours des deux dernières saisons. Il a récolté un but et ajouté 10 mentions d’aide. Il a également pris part à huit rencontres en séries éliminatoires en carrière, aidant son équipe à remporter la coupe Gagarine en 2018-2019.

Équipe nationale junior : membre de l'équipe nationale de Russie au Championnat du monde junior de 2019 (médaille de bronze) et de 2020 (médaille d’argent), étant nommé au sein de l’équipe d’étoiles lors des deux tournois. À sa première participation, Romanov a été proclamé le meilleur défenseur du tournoi, après avoir mené tous les joueurs pour les mentions d’aide (7) et un différentiel de + 12.

Équipe nationale -18 : membre de l'équipe nationale de Russie au Championnat du monde des moins de 18 ans en 2018.

Avec la Presse canadienne