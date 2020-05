La Ligue nationale de hockey pourrait devoir franchir un autre obstacle si elle décide de compléter sa saison 2019-20 dans un proche avenir, puisque le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que tous les joueurs non canadiens qui franchiront la frontière pour rejoindre leur équipe devront observer une quarantaine volontaire.

La Presse canadienne

M. Trudeau a affirmé dimanche que les joueurs devraient — au minimum — se prêter à cette quarantaine s’ils arrivent au Canada alors que les frontières sont toujours fermées en raison de la pandémie de COVID-19.

L’Associated Press a rapporté plus tôt cette semaine que les villes d’Edmonton et Toronto seraient considérées pour devenir des « cellules » de hockey qui pourraient accueillir le reste de la saison et les séries éliminatoires de la LNH cet été. Les rencontres seraient disputées à huis clos.