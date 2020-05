(Denver) L’Avalanche du Colorado a accordé un contrat de recrue de trois saisons au gardien Justus Annunen.

La Presse canadienne

Annunen, qui est âgé de 20 ans, a compilé un dossier de 15-5-3 en 23 sorties l’hiver dernier avec le Kärpät Oulu de la SM-liiga, en Finlande. Il s’est classé premier parmi les gardiens du circuit avec une moyenne de 1,77 et un taux d’efficacité de ,929.

PHOTO RYAN REMIORZ, PRESSE CANADIENNE Le gardien finlandais Justus Annunen a signé un contrat avec l’Avalanche du Colorado. On le voit ici à côté de Dylan Cozens, du Canada, lors du match Canada-Finlande aux Championnats mondiaux de hockey junior à Ostrava, en Tchéquie, le 4 janvier 2020.

Il a aussi réussi six blanchissages et a fracassé le record du circuit pour la plus longue séquence sans accorder de but pendant une même saison, blanchissant l’adversaire pendant 302 minutes 5 secondes consécutives entre le 21 septembre et le 23 octobre.

L’Avalanche avait choisi Annunen en troisième ronde, 64e au total, lors du repêchage de 2018.

Annunen a représenté la Finlande au plus récent Championnat mondial de hockey junior. Il a effectué six sorties et a aidé son équipe à terminer en quatrième position.