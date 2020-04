Une bombe a éclaté dans le petit monde du hockey mineur, mardi. Des documents de travail de Hockey Québec, obtenus par Radio-Canada, nous laissent croire qu’une petite révolution se prépare pour permettre à la saison 2020-21 d’avoir lieu, à l’ère de la distanciation sociale.

SYLVAIN ST-LAURENT

Le Droit d’Ottawa-Gatineau

Selon ce document, les déplacements entre régions seraient interdits. La structure telle qu’on la connaît, avec des équipes compétitives et des équipes récréatives, serait temporairement suspendue. Pendant un an, le hockey pourrait se jouer à trois contre trois ou à quatre contre quatre, ce qui laisserait plus d’espace aux joueurs dans le vestiaire, sur la glace et sur le banc.

Le président de Hockey Outaouais, Pierre Montreuil, avait pris connaissance de ce document. Il s’apprêtait à en partager les grandes lignes avec les présidents de toutes les associations de hockey mineur de l’Outaouais, lorsque le reportage a été diffusé.

M. Montreuil tient à rassurer tous les parents et les joueurs qui se font du souci.

