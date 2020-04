L’attaquant Gaëtan Haas, des Oilers d’Edmonton, exécutant une danse alpine pour célébrer son but en tir de punition contre les Flames de Calgary le 1er février 2020 à Calgary. Le Suisse vient de signer une prolongation contractuelle d’une saison.

PHOTO JEFF MCINTOSH, THE CANADIAN PRESS

(Edmonton) Les Oilers d’Edmonton ont prolongé d’un an le contrat de l’attaquant suisse Gaëtan Haas, mardi.

La Presse canadienne

L’entente s’étend jusqu’à la fin de la saison 2020-21.

L’athlète de 28 ans a récolté cinq buts et 10 points en 58 matchs, cette saison.

Attaquant de six pieds et 181 livres, il a signé un premier but dans la LNH le 4 novembre à Edmonton, contre l’Arizona.

Haas se classe cinquième pour les tirs bloqués par les attaquants des Oilers, avec 28.

Haas a représenté la Suisse aux Jeux olympiques de 2018. Il a aussi pris part à quatre championnats du monde de hockey.