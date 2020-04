PHOTO MARY ALTAFFER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

LNH: les prédictions de nos journalistes revues… et améliorées?

Quel entraîneur devait être sur un siège éjectable ? Quel joueur était sous pression ? Quelle allait être l’équipe Cendrillon ? Nos journalistes experts commentent leurs prédictions de début de saison.

Mathias Brunet

La Presse

Richard Labbé

La Presse

Guillaume Lefrançois

La Presse

Alexandre Pratt

La Presse

Jean-François Tremblay

La Presse

L’entraîneur sur un siège éjectable

PHOTO BRACE HEMMELGARN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Bruce Boudreau

Mathias Brunet

Rappel de la prédiction : Bruce Boudreau, Wild du Minnesota

Bruce a juste été éjecté un peu plus tard que prévu…

Richard Labbé

Rappel de la prédiction : Paul Maurice, Jets de Winnipeg

Non seulement il est encore là, mais en plus, il a un nouveau contrat en poche !

Guillaume Lefrançois

Rappel de la prédiction : Paul Maurice, Jets de Winnipeg

Non seulement il a gardé son poste, mais il devrait faire partie des finalistes au Jack-Adams !

Alexandre Pratt

Rappel de la prédiction : Travis Green, Canucks de Vancouver

J’ai vraiment écrit ça ?

Jean-François Tremblay

Rappel de la prédiction : Bruce Boudreau, Wild du Minnesota La moitié des entraîneurs de la LNH ont perdu leur emploi… Je n’ai aucun mérite.

Le joueur sous pression

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mitchell Marner

Mathias Brunet

Rappel de la prédiction : Sergei Bobrovsky, Panthers de la Floride

Tellement de pression qu’il ne livre pas la marchandise…

Richard Labbé

Rappel de la prédiction : John Tavares, Maple Leafs de Toronto

Si jamais les Leafs ne sont pas en séries, il sera assurément montré du doigt.

Guillaume Lefrançois

Rappel de la prédiction : Evgeni Malkin, Penguins de Pittsburgh

Le Russe a rebondi de belle façon après une saison difficile. Au cœur des succès des Penguins.

Alexandre Pratt

Rappel de la prédiction : Mitchell Marner, Maple Leafs de Toronto

Pas mal tous les joueurs des Leafs ont eu de la pression, cette année.

Jean-François Tremblay

Rappel de la prédiction : Mitchell Marner, Maple Leafs de Toronto

Ses choses à lui vont bien, mais ses Maple Leafs ont perdu contre leur chauffeur de zamboni…

Le meilleur coup parmi les joueurs autonomes

PHOTO JAMES GUILLORY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Artemi Panarin

Mathias Brunet

Rappel de la prédiction : Kevin Shattenkirk, Lightning de Tampa Bay

Je persiste et signe ! Top 4, 33 points en 69 matchs, + 21, tout ça pour 1,75 million de dollars !

Richard Labbé

Rappel de la prédiction : Artemi Panarin, Rangers de New York

Panarin est dans le top 5 des meilleurs marqueurs de la ligue, alors on appelle ça un bon coup.

Guillaume Lefrançois

Rappel de la prédiction : Artemi Panarin, Rangers de New York

Une saison de 95 points en 69 matchs. C’est réussi pour l’an 1 du contrat de 8 ans.

Alexandre Pratt

Rappel de la prédiction : Sergei Bobrovsky, Panthers de la Floride

Une chance que j’ai une réserve de sacs en papier brun.

Jean-François Tremblay

Rappel de la prédiction : Sergei Bobrovsky, Panthers de la Floride

Heureusement, au moins, que je ne l’ai pas choisi comme gagnant du Vézina. Comme Alexandre l’a fait.

Le pire coup parmi les joueurs autonomes

PHOTO DAVID BERDING, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Mats Zuccarello

Mathias Brunet

Rappel de la prédiction : Mats Zuccarello, Wild du Minnesota

Peut-être pas le pire, mais 37 points en 65 matchs et une fiche de - 9 pour 6 millions par année, pas la mer à boire.

Richard Labbé

Rappel de la prédiction : Sergei Bobrovsky, Panthers de la Floride

Il n'a pas été un mauvais coup, il a été simplement affreux. Et il lui reste six années de contrat.

Guillaume Lefrançois

Rappel de la prédiction : Kevin Hayes, Flyers de Philadelphie

41 points et une fiche de - 6. On devine que les Flyers s’attendaient à plus quand ils lui ont donné 50 millions pour 7 ans.

Alexandre Pratt

Rappel de la prédiction : Mats Zuccarello, Wild du Minnesota

Un énième mauvais contrat pour le Wild.

Jean-François Tremblay

Rappel de la prédiction : Mats Zuccarello, Wild du Minnesota

Aucune surprise ici.

L’équipe la plus surévaluée

Les Maple Leafs de Toronto

Mathias Brunet

Rappel de la prédiction : Les Maple Leafs de Toronto

Eh oui, un beau club surévalué ! Heureusement, le nouveau coach semble avoir redressé le navire.

Richard Labbé

Rappel de la prédiction : Les Maple Leafs de Toronto

Ça demeure un excellent choix.

Guillaume Lefrançois

Rappel de la prédiction : Les Penguins de Pittsburgh

Mea culpa. Ne jamais sous-estimer les Penguins.

Alexandre Pratt

Rappel de la prédiction : Les Jets de Winnipeg

Celle-là, je ne la renie pas.

Jean-François Tremblay

Rappel de la prédiction : Les Penguins de Pittsburgh

Note à moi-même : ne jamais parier contre les Penguins.

L’équipe cendrillon

Les Flyers de Philadelphie

Mathias Brunet

Rappel de la prédiction : Les Flyers de Philadelphie

Ils progressent lentement mais sûrement. En espérant les voir en grande forme… s’il y a des séries !

Richard Labbé

Rappel de la prédiction : Les Devils du New Jersey

Un rappel que ça se joue sur la glace et non sur une feuille de papier.

Guillaume Lefrançois

Rappel de la prédiction : Les Devils du New Jersey

Pour citer Michel Therrien, « j’aime pas vraiment ta question. »

Alexandre Pratt

Rappel de la prédiction : Les Oilers d’Edmonton

J’accepte vos bons mots.

Jean-François Tremblay

Rappel de la prédiction : Les Sabres de Buffalo

J’avais vraiment foi en Ralph Krueger… J’ai moins foi en Jason Botterill désormais.