Brendan Gallagher n’est peut-être pas officiellement le représentant du Canadien à l’Association des joueurs, mais il est en contact quotidien avec Paul Byron, le délégué de l’équipe. Les dossiers, Gallagher les connaît.

Guillaume Lefrançois

La Presse

C’est pourquoi on le sent particulièrement sceptique quand il est question d’une reprise de la saison cet été. La question fait l’objet de rumeurs quotidiennes, rumeurs qui ont repris de l’élan, mercredi, quand Gary Bettman a détaillé un scénario avec des matchs regroupés dans quatre villes de la LNH.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Brendan Gallagher lors devant le gardien des Predators de Nashville Juuse Saros lors du match 10 mars 2020, deux jours avant la suspension des activités de la LNH.

« Tout hockey joué après le 1er juillet devra être approuvé par l’Association des joueurs, a rappelé Gallagher, en conférence téléphonique, jeudi après-midi. Ces rumeurs n’ont rien à voir avec nous. Je devine qu’elles viennent des propriétaires. De notre côté, on n’en a pas vraiment parlé.

« Pour nous [chez le Canadien], l’important est de gagner. Si du hockey cet été nous désavantage en vue de la saison prochaine, j’aimerais mieux continuer mon entraînement estival. Mais on est toujours un peu égoïstes dans ces situations. Les joueurs qui ont une chance de gagner voudront que ça continue. Ce sera à l’Association des joueurs de gérer ça. Les équipes ne penseront pas toutes de la même façon non plus. »

Une date charnière : le 1er juillet

La date du 1er juillet est évidemment cruciale puisque c’est ce jour-là qu’expirent les contrats dont l’échéance est en 2020.

Deux fois plutôt qu’une, Gallagher a nommé Bettman dans ses réponses. D’abord quand il lui a été demandé d’évaluer les chances d’un retour au jeu cet été.

Ça dépendra beaucoup des médecins et des villes. À mes yeux, Bettman fera tout pour que le hockey recommence. Mais il devra respecter nos demandes. Brendan Gallagher

« À mon avis, on aura une forme quelconque de séries et je crois que la Coupe Stanley sera remise. C’est simplement ma prédiction. »

Plus tard, il ajoutera : « Je sais que Bettman tient vraiment à ce que des matchs soient joués. »

Gallagher a aussi souligné l’importance que le tout soit fait avec les plus grandes précautions. « Si on recommence, ce devra être fait en toute sécurité. Dans notre équipe, Max Domi est diabétique. Il ne faut pas être négligent avec ça. »

En mars, la LNH a ignoré un avis sanitaire

Rappelons que dans les premiers jours de la crise de la COVID-19, au début mars, la LNH avait laissé les Sharks de San José disputer trois matchs à domicile, et ce, malgré la recommandation des autorités locales de santé publique d’interdire tout événement regroupant plus de 1000 personnes.

Coïncidence ou pas, on apprendra dans les semaines qui ont suivi que huit joueurs des équipes visiteuses (5 des Sénateurs, 3 de l’Avalanche) ont reçu un diagnostic de COVID-19 à leur retour.