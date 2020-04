Le gardien Vasili Demchenko a passé les six dernières saisons dans la KHL et n’a jamais été repêché dans la LNH.

Le Canadien s’est entendu avec le gardien Vasili Demchenko sur les termes d’un contrat d’une saison. L’équipe en a fait l’annonce mardi matin.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Le contrat lui rapportera 700 000 $ s’il joue dans la Ligue nationale, et 70 000 $ s’il joue dans la Ligue américaine. Contrairement au contrat signé lundi par l’attaquant Mikhail Grigorenko avec les Blue Jackets (rejeté par la LNH), celui de Demchenko est valide, parce qu’il s’agit d’un contrat d’entrée que toutes les recrues signent à leur arrivée dans la LNH.

Demchenko, 26 ans, a passé les six dernières saisons dans la KHL et n’a jamais été repêché dans la LNH. Son agent assure qu’il est prêt à franchir les étapes une à la fois.

« Vincent Riendeau travaille comme dépisteur pour le Canadien, il suit sa carrière depuis longtemps et l’a souvent rencontré. Quand Vasily s’est senti à l’aise avec l’offre, il a acceptée », a indiqué Dan Milstein à La Presse.

« Il comprend que rien n’est donné, qu’il devra travailler pour obtenir sa chance. Il est prêt à commencer à Laval dans le but de devenir l’auxiliaire de Carey Price. Il est prêt à faire ce que l’équipe lui demandera de faire. »

Direction Laval ?

Selon le site officiel de la KHL, Demchenko mesure 1,85 m et pèse seulement 75 kg (6 pi 1 et 165 lb). Le joueur prétend toutefois que ces chiffres sont erronés et dit peser 80 kg (176 lb).

Dans un cas comme dans l’autre, il n’a pas le gabarit rêvé, mais ce n’est pas là un obstacle incontournable, comme l’ont prouvé Ryan Miller (170 lb), Jordan Binnington (174 lb) et Tuukka Rask (176 lb) ces dernières années.

En regardant ses statistiques, cependant, il est difficile d’y voir un gardien prêt à faire le saut dans la LNH.

En 2019-2020, Demchenko a partagé son temps entre le Traktor de Tcheliabinsk et le Metallurg de Magnitogorsk. Dans les deux cas, ses statistiques étaient largement inférieures à celles des autres gardiens.

À Tcheliabinsk

Demchenko : 7-11-1, une moyenne de 2,79, efficacité de ,908.

Ivan Fedotov : 10-16-2, moyenne de 2,10, efficacité de ,931.

Stanislav Galimov : 4-4-2, moyenne de 2,55, efficacité de ,915.

À Magnitogorsk

Demchenko : 2-6-2, moyenne de 2,71, efficacité de ,906

Vasily Koshechkin : 18-20-6, moyenne de 1,94, efficacité de ,933

Il faut toutefois noter qu’avant cela, Demchenko présentait des statistiques plus intéressantes. Il a connu une séquence trois saisons de suite avec une efficacité supérieure à ,930. En 2018-2019, il avait terminé au huitième rang de la KHL pour l’efficacité (,932).

Quoi qu’il en soit, son arrivée donnera des options à l’organisation. Avec Demchenko, le CH compte quatre gardiens qui ont en poche un contrat pour la saison 2020-2021 : Price, Charlie Lindgren et Cayden Primeau.

Michael McNiven est quant à lui joueur autonome avec compensation, après avoir passé la saison à faire la navette entre l’ECHL et la Ligue américaine. Keith Kinkaid deviendra autonome sans compensation, et on a compris que les carottes étaient cuites pour lui à Montréal quand le CH l’a gracieusement prêté à l’organisation des Hurricanes sans rien demander en retour.

Bref, Demchenko est une option de plus que le CH se donne. À moins que Marc Bergevin prenne le pari que Primeau est prêt à faire le saut, le problème de l’auxiliaire de Price demeure toutefois entier.