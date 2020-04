Wayne Gretzky est optimiste de voir la LNH terminer sa saison à un certain moment cet été.

Stephen Whyno

Associated Press

Gretzky a affirmé à l’Associated Press dimanche qu’il croyait que le hockey et les autres circuits professionnels allaient être en mesure de reprendre leurs activités et représenteront un signe positif de l’amélioration de la situation liée à la pandémie de nouveau coronavirus.

« Je crois sincèrement que d’une manière ou d’une autre les leaders aux États-Unis et au Canada vont trouver un moyen de régler tout ça, a dit Gretzky. Et je crois que nous verrons du hockey et d’autres sports en juin, juillet et août. Probablement d’une manière différente, mais je crois que nous allons y arriver. »

« La Merveille » est en quarantaine volontaire en Californie. Gretzky tentera d’aider la LNH à divertir un peu ses partisans. Alex Ovechkin et lui ont participé à leur première entrevue commune et elle sera diffusée pour une première fois lundi. Ils s’affronteront dans un match du jeu vidéo NHL20 mercredi.

La LNH évalue différentes options pour tenter de reprendre sa saison, incluant la présentation de matchs dans un lieu neutre. Gretzky est confiant de voir la LNH trouver une solution.

« Peut-être que j’ai tort, a-t-il dit. Peut-être que je suis trop optimiste. Je ne pense pas que je le suis. Je crois que ce sera un signe pour tout le monde que la vie reprend son cours, dans le monde du sport, des affaires, etc. Je pense vraiment que la situation s’améliorera dans les prochains mois. »