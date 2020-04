PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE

« Je n’ai pas disputé 1000 matchs à Montréal, a indiqué l’ancien défenseur du Tricolore. C’est dommage, oui. Mais je suis déjà passé à autre chose. Sans les blessures, j’aurais joué plus de 1000 matchs depuis longtemps. Non, non, je ne changerais rien à ma carrière. »