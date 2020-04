(Saint-Louis) Les Blues de St. Louis ont posé un geste de plus afin de solidifier leur avenir à la ligne bleue en offrant une prolongation de contrat de quatre ans et 13,1 millions US à Marco Scandella.

Associated Press

L’entente rapportera 3,275 millions en moyenne annuellement jusqu’en 2023-24 au défenseur de 30 ans.

Scandella a été acquis à la date limite des transactions du Canadien de Montréal, en retour d’un choix de deuxième tour au repêchage de 2020. En prolongeant son contrat, les Blues doivent également céder un choix de quatrième tour au Tricolore, mais au repêchage de 2021.

En 11 rencontres avec les Blues jusqu’à l’interruption des activités en raison de la pandémie de COVID-19 le 12 mars, Scandella avait récolté une mention d’assistance.

Scandella est la plus récente addition à la ligne bleue du directeur général des Blues, Doug Armstrong, qui avait acquis Justin Faulk des Hurricanes de la Caroline dans l’entre-saison, lui octroyant immédiatement un contrat de sept ans, 45,5 millions.

L’avenir du capitaine des Blues, Alex Pietrangelo, demeure incertain. Pietrangelo doit devenir joueur autonome à la fin de la saison et commandera possiblement une hausse par rapport à son salaire annuel de 7,5 millions.

En faisant signer ce contrat à Scandella, les Blues s’assurent d’un peu de stabilité du côté gauche de leur défense. En 580 matchs dans la LNH avec le Wild du Minnesota, les Sabres de Buffalo, le Canadien et les Blues, Scandella a marqué 42 buts et ajouté 95 aides.

Il avait été un choix de deuxième tour du Wild en 2008.