Andreï Markov aurait voulu conclure sa carrière à Montréal, mais au final, c’est dans une banlieue de Moscou qu’il va la conclure.

Richard Labbé

La Presse

Sergey Isakov, l’agent du défenseur russe, a confirmé jeudi à La Presse que son client a choisi de mettre un terme à sa carrière au hockey, après avoir disputé les trois dernières saisons dans la KHL de Russie.

« Andrei va avoir 42 ans cette année et il doit s’occuper de sa famille, a confié l’agent en entrevue téléphonique. Il est un gars très intelligent, et il comprend que pour lui, le temps est venu. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Andreï Markov dans le vestiaire du Canadien.

Ainsi donc, le défenseur russe tire sa révérence des patinoires après une très longue carrière professionnelle, qui avait commencé au milieu des années 1990 en Russie, mais qui a véritablement pris son envol en 1998, quand le Canadien en a fait un choix de sixième ronde, le 162e joueur à être sélectionné cette année-là.

Markov a amorcé sa carrière avec le Canadien en 2000-01, et au total, il a disputé 990 matchs avec le club montréalais, récoltant un total de 572 points lors de cette période de sa vie. Ce total le place au 2e rang de l’histoire du Tricolore chez les défenseurs, à égalité avec Guy Lapointe, et loin derrière Larry Robinson (883 points).

L’association entre Markov et le Canadien s’est rompue après la saison 2016-17, et par la suite, le défenseur russe a laissé savoir à quel point il avait été déçu de ne pouvoir poursuivre sa carrière avec l’équipe qui l’avait repêché. En 23 matchs à Iaroslavl cette saison, il a amassé 7 points.

Il voulait rester à Montréal, dit son agent

Selon son agent, il n’a jamais voulu partir.

« C’était son rêve de pouvoir finir sa carrière à Montréal, a ajouté Sergey Isakov. C’est vraiment ce qu’il voulait, mais qu’est-ce qu’on peut y faire ? Ce n’était pas sa décision. Le directeur général (Marc Bergevin) a voulu lui offrir un contrat de seulement une saison, et Andrei était à la recherche d’un contrat de deux saisons.

PHOTO USA TODAY SPORTS, USA TODAY SPORTS Andreï Markov célébrant un de ses 119 buts marqués pour le Canadien.

« Par la suite, on a discuté, Andrei et moi, de la possibilité qu’il tente un retour à Montréal, mais ça n’a pas fonctionné non plus, ce n’est pas allé plus loin. C’est dommage parce qu’il aurait vraiment aimé atteindre la barre des 1000 matchs disputés avec le Canadien. »

Pour l’heure, le nouveau retraité va se contenter de passer les prochaines semaines en confinement avec sa famille.

« Il habite en banlieue de Moscou et comme le reste du monde, il ne sort pas, a ajouté Sergey Isakov. C’est fini pour lui, maintenant, il peut passer du temps en famille. »

Markov a connu sa meilleure saison en 2008-2009, avec 12 buts et 52 passes pour 64 points. À sa dernière année à Montréal, il avait inscrit 36 points en 62 matchs.

Guillaume Lefrançois a contribué à cet article.