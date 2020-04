(Longueuil) La Ligue de hockey junior majeure du Québec a dévoilé les finalistes à l’obtention du trophée Marcel-Robert, remis depuis 1981 au joueur qui concilie le mieux les performances sur la patinoire ainsi que sur les bancs d’école.

La Presse canadienne

Ainsi, Rafaël Harvey-Pinard, des Saguenéens de Chicoutimi, Gabriel Proulx, du Drakkar de Baie-Comeau, ainsi que Matthew Welsh, des Islanders de Charlottetown sont les trois finalistes pour la saison 2019-20.

Statistiques : 78 points et 92 % de moyenne

Finaliste en 2018-2019, Harvey-Pinard a connu une autre année fructueuse en classe et sur la patinoire. Le capitaine des Saguenéens a maintenu une moyenne académique de 92 % en Sciences de la Nature en plus de récolter 78 points en 62 rencontres. Il obtiendra son diplôme d’études collégiales au cours de l’été.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Rafaël Harvey-Pinard lors d’un match des recrues du Canadien le 10 septembre 2019 au Complexe Bell de Brossard.

Proulx, auteur de 52 points en 64 matchs, est un réel modèle de persévérance et de discipline, lui qui a suivi pas moins de 19 cours en ligne par le biais de Cégep à distance au cours des deux dernières années et demie. Il a décroché son DEC avec une moyenne de 86 %. Après avoir évolué trois ans au Cap-Breton et une saison à Baie-Comeau, il a été en mesure de marier les succès sur la patinoire et en classe grâce à des efforts soutenus. À l’automne prochain, il poursuivra ses études en actuariat à l’Université Concordia.

Gagnant du trophée Marcel-Robert la saison dernière, Welsh est de retour parmi les finalistes. Au terme de la session actuelle, il aura complété 23 cours de son programme universitaire en Administration des affaires. Jusqu’à maintenant, il a maintenu une excellente moyenne pondérée cumulative de 3,8 tout en inscrivant 26 victoires en 49 décisions avec une moyenne de buts alloués de 2,92 et un taux d’efficacité de ,899.

Parmi les anciens récipiendaires du trophée Marcel-Robert, on retrouve quelques membres du personnel hockey de clubs de la LHJMQ, dont Marc Denis, Daniel Lacroix et Jocelyn Thibault.