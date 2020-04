(Edmonton) Le président des Oilers d’Edmonton, Bob Nicholson, se souvient de Coby Cave comme d’un travailleur acharné sur la glace et dans la communauté.

La Presse canadienne

Nicholson espère que l’impact de l’attaquant continuera d’être ressenti grâce au « Fonds commémoratif Colby Cave », dévoilé mardi par les Oilers et la famille de Cave.

Cave, qui était natif de Battleford, en Saskatchewan, est décédé samedi dans un hôpital de Toronto. Il était âgé de 25 ans.

PHOTO LIAM RICHARDS, PRESSE CANADIENNE Des concitoyens de Colby Cave à North Battleford, en Saskatchewan, attendaient la famille du défunt lundi.

Il avait été placé dans un coma artificiel la semaine dernière et avait été opéré pour qu’on lui retire un kyste colloïdal qui appliquait de la pression sur son cerveau.

Le fonds, qui appuiera les initiatives pour la santé mentale et les programmes favorisant l’accès aux sports pour les enfants défavorisés, sera dirigé par l’épouse de Cave, Emily.

Les Oilers ont indiqué dans un communiqué que le fonds pouvait recevoir des dons dès maintenant.

« Nous espérons que les gens vont contribuer et nous avons hâte de pouvoir organiser quelque chose chaque année pour toucher de manière positive la vie des gens, a dit Nicholson lors d’une vidéoconférence. C’était quelque chose d’important dans la vie de Colby. Il était très impliqué dans la communauté. »

Nicholson a noté que les Bruins de Boston, la première équipe de Cave dans la LNH, et la Ligue de l’Ouest sont des partenaires potentiels.

Cave, qui n’a jamais été repêché dans la LNH, a disputé cinq saisons dans la Ligue de l’Ouest avec les Broncos de Swift Current avant de signer un contrat avec les Bruins.

Nicholson se souvient de l’influence positive de Cave, même quand il vivait des moments plus difficiles.

Cave a souvent fait la navette entre la Ligue américaine de hockey et la LNH pendant sa carrière, mais il a toujours vu le verre à moitié plein.

« Chaque fois qu’il était rétrogradé et que (l’entraîneur-chef Dave Tippett) et (le directeur général Ken Holland) lui parlaient, il prenait ça de manière positive », a raconté Nicholson.

« Il allait dans la Ligue américaine et travaillait fort, et quand il était rappelé, il marquait de beaux buts. Ça démontre son caractère. Il était toujours très, très positif. »

Emily Cave a affirmé dans une déclaration que Colby aurait été honoré de voir une organisation caritative est créée en sa mémoire.

« Le plus grand honneur de ma vie sera toujours d’être l’épouse de Colby Cave. Je l’aime profondément et il va toujours me manquer énormément, a-t-elle dit. Il m’a appris tellement de choses. Il était sincère, attentionné et pensait aux autres avant lui-même. Son rire était contagieux et il avait un cœur énorme.

“Même si notre temps avec lui sur Terre a été court, je suis reconnaissante de savoir que le monde entier sait maintenant à quel point mon mari était incroyable et à quel point je suis chanceuse d’être son épouse. »