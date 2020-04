P.K. Subban : animateur sur la glace, sur la scène et maintenant sur le web

Le défenseur P. K. Subban des Devils du New Jersey anime à compter de cette semaine un nouveau jeu-questionnaire à la télévision à l’intention des amateurs de hockey.

PRESSE CANADIENNE

L'ancien défenseur du Canadien est l’hôte d’une émission hebdomadaire de 30 minutes au cours de laquelle les participants doivent répondre à des questions sur le hockey avec la possibilité de gagner des prix.

PHOTO D'ARCHIVES GRAHAM HUGHES, PRESSE CANADIENNE P.K. Subban lors d'un point de presse avant un gala au bénéfice de l'Hôpital des enfants malades de Montréal le 30 août 2017.

L’émission sera diffusée tous les samedis à midi sur Sportsnet et elle peut également être visionnée sur les chaînes de la LNH sur Facebook, YouTube et IGTV, et sera aussi disponible sur NHL Network.

P.K. en a profité pour dire quelques mots de français, avec sa tout aussi médiatique fiancée Lindsay Vaughn, dans une communication promouvant une initiative de deux multinationales alimentaires à Montréal.