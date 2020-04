Les attaquants Alexis Lafrenière, de l’Océanic de Rimouski, et Dawson Mercer, des Saguenéens de Chicoutimi, ainsi que le gardien Matthew Welsh, des Islanders de Charlottetown, sont en nomination pour le trophée Paul-Dumont, remis à la personnalité de l’année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

La Presse canadienne

Le trophée Paul-Dumont récompense un individu qui a eu un impact médiatique positif et qui a contribué à améliorer l’image de la LHJMQ tout au long de la saison.

Lafrenière est pressenti comme le meilleur espoir en prévision de la prochaine séance de repêchage de la LNH. Il a été le meilleur pointeur du circuit avec 112 points en 52 matchs. Le natif de Saint-Eustache âgé de 18 ans a également aidé le Canada à gagner l’or au Championnat mondial junior, tout en étant nommé joueur par excellence du tournoi.

PHOTO RYAN REMIORZ, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Alexis Lafrenière

De son côté, Mercer est devenu l’un des favoris des partisans, des recruteurs et des journalistes grâce à son éthique de travail irréprochable, son talent incroyable et sa personnalité en or. La fierté de Bay Roberts, à Terre-Neuve-et-Labrador, a sans cesse dépassé les attentes au cours de la saison. Il a été récompensé par des invitations à la série Canada-Russie, au Championnat mondial junior — où il a remporté l’or aux côtés de Lafrenière — ainsi qu’au match des meilleurs espoirs.

PHOTO PETER POWER, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Dawson Mercer (19)

Finalement, Welsh s’est distingué devant le filet et sur les bancs d’école. Originaire de Halifax, le gardien vient de conclure sa cinquième et dernière saison avec les Islanders. Au terme d’une carrière de 224 parties, il est devenu le détenteur du record pour le plus de minutes disputées dans la LHJMQ.