(Toronto) L’attaquant des Oilers d’Edmonton Colby Cave repose toujours dans un coma artificiel dans un hôpital de Toronto après avoir subi une hémorragie cérébrale plus tôt cette semaine.

La Presse canadienne

Les Oilers, par l’entremise de la famille Cave, ont offert une mise à jour de l’état de santé du hockeyeur jeudi sur leur compte Twitter.

L’athlète âgé de 25 ans, qui est originaire de Battleford, en Saskatchewan, a été héliporté vers l’hôpital Sunnybrook de Toronto mardi après avoir été admis d’urgence dans un hôpital de Barrie, en Ontario, la veille.

Cave a subi une chirurgie d’urgence mardi, et les médecins lui ont retiré un kyste colloïdal qui causait une certaine pression sur son cerveau.

Il a marqué un but en 11 matchs cette saison avec les Oilers, en plus d’avoir inscrit 11 buts et 12 mentions d’assistance en 44 parties avec les Condors de Bakersfield, le club-école des Oilers dans la Ligue américaine de hockey.