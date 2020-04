(New York) Alexis Lafrenière demeure le plus bel espoir nord-américain en vue du prochain repêchage de la LNH, a-t-on appris mercredi lors de la publication de la dernière mise à jour du classement.

La Presse canadienne

Lafrenière, un ailier gauche de l’Océanic de Rimouski, dominait la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 35 buts et 77 mentions d’assistance en 52 rencontres lorsque le circuit Courteau a décrété l’annulation du reste de la saison 2019-20 le 17 mars en raison de la pandémie de COVID-19.

Il a dominé tous les joueurs de la LHJMQ avec 112 points cette saison, et fut nommé l’attaquant par excellence et le joueur par excellence du Championnat du monde de hockey junior après avoir affiché une moyenne de deux points par match avec Équipe Canada (4-6 en 5 matchs joués), laquelle a éventuellement décroché la médaille d’or.

PHOTO D'ARCHIVES SKINNER, ROBERT, LA PRESSE Alexis Lafrenière, joueur étoile de l'Océanic de Rimouski et d'Équipe Canada junior.

L’attaquant Quinton Byfield, des Wolves de Sudbury, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL), et le défenseur Jamie Drysdale, des Otters d’Erie, également de l’OHL, sont les deux espoirs suivants. Ils ont joué avec Lafrenière au dernier Mondial de hockey junior à Ostrava, en République tchèque.

Le défenseur Jake Sanderson (l’équipe américaine des moins de 18 ans) et le joueur de centre Cole Perfetti (le Spirit de Saginaw, dans l’OHL) ont complété le top-5.

Tim Stuetzle, un ailier gauche qui évolue pour Mannheim dans la Ligue de hockey professionnelle d’Allemagne, est l’espoir international le mieux coté.

Le repêchage de la LNH devait se dérouler les 26 et 27 juin au Centre Bell, mais il a été reporté à cause de l’incertitude entourant la pandémie de COVID-19. Le lieu, la date et le format du repêchage seront annoncés un peu plus tard.

S’il est sélectionné au premier rang, Lafrenière deviendrait le premier hockeyeur québécois à l’être depuis le gardien des Golden Knights de Vegas, Marc-André Fleury, en 2003.