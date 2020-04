(Edmonton) L’attaquant Colby Cave des Oilers d’Edmonton a été placé dans un coma artificiel à la suite d’une hémorragie cérébrale.

La Presse canadienne

Les Oilers ont révélé sur leur compte Twitter que l’hémorragie s’est produite pendant la nuit et que Cave était aux soins intensifs de l’hôpital Sunnybrook de Toronto.

Cave, âgé de 25 ans et originaire de Battleford, en Saskatchewan, a marqué un but en 11 matchs avec les Oilers cette saison. Il a ajouté 11 buts et 12 aides en 44 rencontres avec les Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine de hockey.

« Colby est une excellente personne qui a marqué un superbe but pour nous cette saison, a dit l’équipe. La famille entière des Oilers t’envoie son amour et de la force. »

Les Oilers ont mis son but sur leur compte Twitter.

Cave a disputé cinq saisons avec les Broncos de Swift Current, dans la Ligue de l’Ouest, avant de rejoindre l’organisation des Bruins de Boston en 2014-15. Les Oilers ont réclamé Cave au ballottage en janvier 2019.

« Nos pensées et nos prières sont avec Colby Cave, son épouse Emily, ses amis, sa famille et tous ceux dont leur vie a été marquée par ’Caver’ », a écrit les Broncos sur leur fil Twitter.

En 67 rencontres dans la LNH avec les Bruins et les Oilers, Cave a inscrit quatre buts et cinq aides.