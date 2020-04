Comme le reste de la planète, Claude Julien ne connaît pas la date du retour à la normalité, mais quand ça arrivera, il sera prêt à reprendre le collier à la tête de son équipe.

Richard Labbé

La Presse

Ces jours-ci, l’entraîneur du Canadien passe son temps dans la maison familiale en Ontario. Avec les membres de sa famille, bien sûr, mais aussi avec… son ordinateur.

« Je me tiens prêt parce qu’on ne sait pas quand ça va reprendre, et je ne veux pas être pris de court, a-t-il expliqué en conférence téléphonique mardi matin. Alors il faut se préparer et c’est ce que je fais : je regarde du vidéo, je parle aux assistants, aux joueurs aussi. Nous serons prêts quand ça va reprendre. »

Évidemment, Claude Julien ne peut prédire le futur, mais il se prépare dans le but de conclure la présente saison, et il n’a pas déjà commencé à penser à la saison suivante. À cet effet, les dirigeants de la LNH planchent déjà sur quelques scénarios pour tenter de conclure 2019-20, dont celui d’un tournoi éliminatoire de 24 équipes qui serait présenté à l’été.

Selon le classement qui prévaut, le Canadien serait qualifié pour un tel tournoi.

Mais en premier, il y a d’abord une question de sécurité, selon l’entraîneur du Canadien.

Je ne veux pas revenir s’il y a un risque en rapport avec le virus, a-t-il ajouté. Si on nous dit que le risque est disparu, est-ce qu’on reviendra en juin, en juillet ? Il faut se préparer à tous les scénarios. Si on est réalistes, on peut penser que le hockey ne sera pas de retour avant au moins deux mois. Claude Julien

En attendant, Claude Julien tente de garder une routine similaire à celle d’un entraîneur avant un camp d’entraînement. Il n’a aucun doute que ses joueurs seront prêts à sauter sur la glace si jamais il est possible de le faire pour sauver la présente saison.

« Je ne travaille pas 12 heures par jour, mais je me tiens prêt, a-t-il ajouté. On se retrouve dans une situation qui est inédite, et ça peut mener à des scénarios différents, comme du hockey en été, ce que je n’ai jamais connu. Alors on travaille comme on le ferait à l’été, les joueurs aussi. On ne peut pas les obliger à se tenir en forme à la maison, mais par contre, ils ont l’obligation de se présenter en forme la prochaine fois. »