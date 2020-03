Crosby et Ovechkin prêts à basculer en séries éliminatoires

Sidney Crosby et Alexander Ovechkin ne voient aucun inconvénient à ce que la LNH reprenne l’action directement en séries éliminatoires si la ligue n’est pas capable de reprendre la saison 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Joshua Clipperton

La Presse canadienne

Lors de deux téléconférences distinctes, jeudi, les capitaines des Penguins de Pittsburgh et des Capitals de Washington ont dit que leur préférence irait vers le tournoi de la Coupe Stanley au lieu de disputer la dizaine de matchs qui restent à disputer à chaque équipe.

« On essaie de disputer autant de matchs que possible… mais ça ne me dérangerait pas de recommencer en séries éliminatoires », a confié Crosby.

La ligue nationale, comme tous les autres circuits professionnels, a suspendu sa saison plus tôt ce mois-ci.

Les Capitals d’Ovechkin se trouvent au premier rang de la section Métropolitaine avec 90 points. Les Penguins de Crosby sont troisièmes, à 86 points. Sans surprise, Marc Staal, dont les Rangers de New York sont tout juste exclus présentement, a une opinion différente.

De mettre fin à la saison prématurément aurait tout de même un coût pour Ovechkin, qui est présentement à égalité au sommet de la ligue avec l’ailier des Bruins de Boston David Pastrnak avec 48 buts. L’octuple gagnant du trophée Maurice-Richard compte 706 buts en carrière et se trouve à 188 du record absolu de 894, établi par Wayne Gretzky.

Ovechkin a déjà réussi sept saisons de 50 buts ou plus et semblait se diriger vers une huitième.

Plusieurs options ont été mises sur la table dans l’éventualité où la LNH pourrait reprendre ses activités ce printemps ou cet été, comme jouer le reste de la saison et les séries, passer directement aux séries, ou présenter un format éliminatoire contenant plus d’équipes que les 16 habituellement qualifiées.

La LNH ne pourra pas reprendre ses activités avant la mi-mai au plus tôt en raison des recommandations des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux États-Unis, qui interdisent les rassemblements de plus de 50 personnes jusqu’à cette date.