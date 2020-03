Gustav Olofsson (à droite), du Rocket de Laval, félicitant Xavier Ouellet pour son but contre les Marlies de Toronto le 28 décembre 2019 à la Place Bell de Laval.

Olofsson accepte un contrat d’un an du Canadien

(Montréal) Le Canadien de Montréal a consenti un contrat d’une saison à deux volets au défenseur Gustav Olofsson, a annoncé le directeur général Marc Bergevin mercredi.

La Presse canadienne

L’entente rapportera 750 000 $ US à Olofsson dans la LNH, et 250 000 $ dans la Ligue américaine de hockey, avec un salaire garanti de 350 000 $.

Olofsson, qui est âgé de 25 ans, a inscrit un but et récolté 17 mentions d’assistance en 59 rencontres avec Rocket de Laval cette saison, en plus d’avoir purgé 18 minutes de punition.

PHOTO D’ARCHIVES BERNARD BRAULT, LA PRESSE Charles Hudon, du Canadien, avait fait connaissance avec Gustav Olofsson le 8 novembre 2017 à l’époque où ce dernier jouait pour le Wild du Minnesota.

Le défenseur gaucher de six pieds, trois pouces et 196 livres a aussi disputé trois rencontres avec le Tricolore, n’amassant aucun point.

Olofsson a néanmoins obtenu 11 mentions d’aide en 59 matchs en carrière dans la LNH avec le Canadien et le Wild du Minnesota.

Le Suédois a été sélectionné au deuxième tour, 46e au total, par le Wild lors du repêchage de la LNH en 2013.