PHOTO D'ARCHIVES ARMAND TROTTIER, LA PRESSE

Mattias Samuelsson est le fils du défenseur Kjell Samuelsson, qu’on voit ci-haut retenant Bob Gainey le 9 mai 1986 lors d’un match du Canadien contre les Rangers de New York. On reconnait le gardien John Vandiesbrouck devant le filet et le défenseur Larry Melnyk, à droite.