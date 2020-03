PHOTO AGENCE DE PRESSE TT, VIA REUTERS

La KHL a annoncé mercredi matin qu’elle annulait le reste des séries éliminatoires. C’est donc dire qu’à Montréal, les yeux se tournent vers Alexander Romanov, considéré comme un des meilleurs espoirs de l’organisation du Canadien.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Le défenseur porte les couleurs du CSKA de Moscou, qui s’était facilement qualifié pour le 2e tour des séries en balayant le Torpedo de Nijni Novgorod en quatre matchs.

Le contrat de Romanov expire ce printemps, ce qui ouvre la porte pour son arrivée à Montréal, si le joueur s’entend avec le CH. Selon son agent, Dan Milstein, Romanov serait capable de faire le saut.

« À mon avis, il est prêt à jouer dans la Ligue nationale. Mais ce sera nos discussions dans les prochaines semaines », a déclaré Milstein, lors d’une brève conversation téléphonique avec La Presse, mercredi.

PHOTO D'ARCHIVES DARRYL DYCK, PRESSE CANADIENNE Le Russe Alexander Romanov (26) met en échec le Suisse Nando Eggenberger (22) durant un match du Championnat du monde de hockey junior à Vancouver le 5 janvier 2019.

La saison dans la LNH n’a toujours pas été annulée, et incroyablement, la ligue a demandé aux équipes de vérifier la disponibilité de leurs amphithéâtres aussi loin qu’en août, selon plusieurs médias.

Or, selon le confrère Pierre LeBrun, aucun contrat signé ce printemps ne pourrait être valide pour la saison en cours. Ainsi, même si Romanov et le Tricolore s’entendent dans les prochaines semaines, le Russe ne pourrait pas endosser son nouvel uniforme avant la campagne 2020-2021.

Romanov vient de terminer sa deuxième saison complète en KHL. En 43 matchs de saison, il a amassé 7 passes et a joué en moyenne 12 min 53 s par match. En séries, il a disputé les quatre matchs de son équipe, mais son temps d’utilisation a chuté à 4 : 56. Était-ce le signe d’une équipe qui s’attend à voir son joueur partir en Amérique du Nord ? C’est une hypothèse qui se défend.

Des plans pour lui

En attendant, on ne se trompe pas en disant que Marc Bergevin a déjà des plans pour le joueur qu’il a repêché au 38e rang en 2018. Le mois dernier, le directeur général du Canadien a confié à La Presse qu’il voyait, « dans un monde idéal », Romanov au sein du troisième duo l’an prochain. Il faut dire que derrière Ben Chiarot, le flanc gauche du Canadien est bourré de points d’interrogation, avec Brett Kulak et Victor Mete comme autres options.

« On va être prudents en disant qu’il commencera sur une troisième paire ; ensuite, on verra comment il s’ajustera, avait dit Bergevin au collègue Mathias Brunet.

PHOTO D'ARCHIVES DARRYL DYCK, PRESSE CANADIENNE Le Slovaque Jozef Balaz (24) perd son casque après une mise en échec du Russe Alexander Romanov (26) lors du Championnat mondial de hockey junior le 2 janvier 2019 à Vancouver.

« Éventuellement, il montera [en grade], mais on ne sait pas combien de temps ça prendra. C’est un défenseur très alerte. Le mot « alerte » est important. Il voit tout ce qui se passe sur la patinoire. Il brise beaucoup de jeux. »

Lors de cette même entrevue, Bergevin avait ajouté qu’il espérait ramener Ilya Kovalchuk à Montréal afin qu’il serve de grand frère à Romanov.

Il sera intéressant de voir si Romanov sera à ce point prêt à faire le grand saut. Dans son groupe d’âge, il s’est toujours montré à la hauteur. Encore l’hiver dernier, au Championnat du monde junior, il a été nommé au sein de l’équipe d’étoile et a aidé la Russie à gagner la médaille d’argent.

Dans la KHL, il a présenté des différentiels de +16 et +21 à ses deux saisons, mais il jouait aussi dans un rôle restreint, pour une puissance de la ligue, au sein d’un circuit où la parité n’est pas la même qu’en LNH.

« Il joue avec des hommes en Russie, mais la LNH, c’est la meilleure ligue au monde », avait d’ailleurs rappelé Bergevin le mois dernier.

Et si un séjour dans la Ligue américaine était nécessaire ? « On n’en a pas parlé. Et même si son contrat était signé, je ne répondrais pas à cette question », a fait savoir Dan Milstein.