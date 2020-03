La KHL a tenté de concevoir un nouveau format éliminatoire et songeait à relancer ses activités en juin ou juillet, mais a plutôt choisi de se concentrer sur le préparation de la saison 2020-21.

La Kontinental Hockey League (KHL) ne tentera plus de modifier le format de ses séries éliminatoires et a donc annulé le reste de sa saison.

Associated Press

La KHL, dont le quartier général est situé en Russie, est considérée comme la deuxième meilleure ligue au monde, derrière la LNH. Elle devait présenter ses demi-finales d’association lorsque le jeu a été interrompu à cause de la pandémie de la COVID-19.

Les équipes de Finlande et du Kazakhstan s’étaient retirées du championnat en raison des préoccupations associées aux déplacements et à la sécurité. Il ne restait donc que six équipes, au sein du tableau éliminatoire qui devait en compter huit.

La KHL a tenté de concevoir un nouveau format éliminatoire et songeait à relancer ses activités en juin ou juillet, mais a plutôt choisi de se concentrer sur le préparation de la saison 2020-21.

Le président de la ligue et ex-attaquant des Penguins de Pittsburgh, Alexei Morozov, a déclaré que « nous considérons que nul n’a le droit de prendre une décision qui affectera la santé et la vie d’autrui ».

On ignore pour l’instant si la KHL déclarera une équipe championne ou non. La ligue a ajouté que son bureau des gouverneurs discutera de la manière d’octroyer les positions finales aux équipes inscrites au championnat pour 2019-20.