Le Groupe CH, qui est propriétaire des Canadiens de Montréal et du Centre Bell, met à pied temporairement 60 % de ses employés réguliers à temps plein en raison de la pandémie du coronavirus.

Vincent Brousseau-Pouliot

La Presse

Le Groupe CH a cessé le quasi-totalité de ses activités commerciales depuis quelques semaines. Les Canadiens de Montréal (Ligue nationale de hockey) et le Rocket de Laval (Ligue américaine de hockey) ont vu leur saison de hockey interrompue en raison du coronavirus. Les concerts du Groupe CH/evenko ont aussi été reportés ou annulés puisqu’il est interdit de tenir des rassemblements publics. L’avenir des festivals estivaux du Groupe CH, comme les FrancoFolies de Montréal, le Festival international de jazz de Montréal et Osheaga, n’est pas encore connu pour l’été 2020.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Toutes les activités sont suspendues au Centre Bell.

À partir du 30 mars, le Groupe CH mettra à pied temporairement 60 % de ses employés réguliers à temps plein. Le Groupe CH compte plusieurs centaines d’employés réguliers. « Cette décision était devenue nécessaire compte tenu de l’impact majeur de la pandémie sur l’industrie du sport et du divertissement », indique le Groupe CH dans un communiqué. Environ 40 % des employés du Groupe CH resteront au travail et continueront d’être payés.

Le Groupe CH met sur pied un fonds d’aide d’environ six millions de dollars pour ses employés réguliers qui seront mis à pied à compter du 30 mars. Ces employés auront normalement droit à des prestations d’assurance-emploi. Le fonds mis sur pied par le Groupe CH s’ajoutera aux prestations d’assurance-emploi de ses employés pendant huit semaines. L’entreprise calcule ainsi que ses employés devraient recevoir au total 80 % de leur salaire habituel durant ces huit semaines. Le Groupe CH offrira aussi des prêts temporaires si des employés en font la demande.

« Plus que jamais, il est important d’appuyer nos communautés respectives et de faire preuve de solidarité. Nous travaillons très fort à limiter l’impact de cette situation sur nos employés. J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous nos employés pour leur compréhension et leur patience. En cette période difficile, notre engagement les uns envers les autres nous permettra d’en sortir plus forts », a indiqué Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction du Groupe CH, par voie de communiqué. Le Groupe CH se dit « déterminé à rappeler ses employés au travail dès que la situation le permettra ».